Sarah Ferguson também não vai à coroação de Carlos. Fica em casa a ver na televisão

A ex-mulher do príncipe André não esperava ser convidada para a cerimónia na Abadia de Westminster e, com humor, garante que será melhor acompanhar pela televisão, enquanto bebe um chá.

Mais uma baixa na coroação de Carlos III. A ex-mulher do príncipe André, Sarah Ferguson, não foi convidada para a cerimónia agendada para 6 de Maio, na Abadia de Westminster, em Londres. Numa entrevista à revista Hello, a propósito do lançamento de um novo romance, a antiga cunhada de Carlos garantiu ter planos para o dia da coroação: assistir ao evento na televisão, enquanto bebe um chá e come uma sandes, ao lado dos seus cães corgi.

Na televisão, contou, com humor, tem-se uma percepção diferente do evento e “os comentadores são sempre bons”. Sarah Ferguson, eternizada como “Fergie”, a rebelde, assegurou não ter ficado aborrecida com a falta de convite e, aliás, não esperava recebê-lo: “Lembrem-se que sou divorciada dele [do princípio André] e não podemos ter tudo. Não se pode ser divorciada e dizer: ‘Quero isto.’ Ou estou dentro ou estou fora.”

Além disso, poder ficar a ver na televisão até é positivo para a família real, acrescentou. “Quando chegarem a casa, vou poder contar tudo o que disseram os comentadores.” De lembrar que Sarah Ferguson e André se divorciaram em 1996, mas, desde então, continuam a partilhar a mesma residência, o Royal Lodge, em Windsor.

Foto O casamento de Sarah Ferguson e André, em 1986 Reuters

Ainda que a duquesa de York não esteja convidada para a cerimónia de coroação, tal não significa que não faça parte dos festejos da família real. Sarah Ferguson deverá marcar presença, nesse mesmo dia, 6 de Maio, numa festa particular ao final do dia, reservada à família.

Nos últimos anos, a ex-mulher de André tem sido presença constante nos eventos do clã Windsor. Esteve no casamento de William e Kate, em 2011, e também no enlace de Harry e Meghan, em 2018. É também comum vê-la a acompanhar as duas filhas, as princesas Beatrice e Eugenie. “Um dos meus momentos de maior orgulho é vê-las brilhar”, contou em conversa com o PÚBLICO.

Na mesma entrevista, confessava não ter arrependimentos quanto ao casamento com o polémico príncipe: “Casaria de novo, sempre. Teria uma vida pública de novo. Só aprendi a jogar a partida um pouco melhor.” A proximidade da família real continua a ser tal que Sarah Ferguson ficou responsável pelos animais de estimação de Isabel II, depois da morte da monarca, em Setembro de 2022.

Ainda esta semana, soube-se que o príncipe Harry estará presente na coroação do pai e da rainha consorte, mas sem Meghan Markle e os dois filhos, os príncipes Archie e Lilibet. Não se conhece o motivo por que a duquesa de Sussex não acompanha o marido, mas o dia é de celebração a dobrar, uma vez que o pequeno príncipe comemora quatro anos a 6 de Maio.