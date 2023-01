Princesa Eugenie anuncia gravidez. Segundo filho é esperado no Verão

A princesa Eugenie, sobrinha do rei Carlos de Inglaterra, está grávida do seu segundo filho, cujo nascimento está previsto para o Verão, confirmou o Palácio de Buckingham.

“A família está encantada e August (o primeiro filho de Eugenie) está muito ansioso por ser um irmão mais velho”, acrescentou o palácio.

No Instagram, Eugenie deu a notícia com uma fotografia de August, que completa 2 anos em Fevereiro, a beijar a barriga da mãe. “Estamos tão entusiasmados por partilhar que haverá uma nova adição à nossa família neste Verão.”

O bebé será 13º na linha do trono britânico e, embora filho de princesa e sobrinho-neto de um rei, não ostentará o título real.

Eugenie, 32 anos, é a filha mais nova do príncipe André e de Sarah Fergunson. A princesa está casada, desde 2018, com Jack Brooksbank, tendo o casal se mudado, em Maio do ano passado, para Melides, no distrito de Setúbal, onde Brooksbank está a trabalhar para Mike Meldman na área das vendas, marketing e promoção.