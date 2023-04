Shakira pede privacidade para os filhos Milan e Shasha, depois de “ano muito difícil”

A estrela colombiana, que se mudou de Barcelona para Miami no início do mês, emitiu uma declaração no Twitter em que apela à imprensa para parar de perseguir os seus filhos.

Milan e Shasha têm apenas 10 e 8 anos, respectivamente, mas viveram “um cerco incessante e uma perseguição implacável por parte dos paparazzi e de vários meios de comunicação social em Barcelona”, no último ano, que a mãe, Shakira, descreve como tendo sido “muito difícil” para as crianças. Agora, em Miami, EUA, desde o início de Abril, a cantora colombiana pede que o espaço dos pequenos seja respeitado.

“Neste momento de mudança na minha vida como figura pública, é compreensível que haja uma curiosidade permanente por parte da imprensa à minha volta e da minha família”, escreve a artista numa declaração publicada na rede social Twitter. No entanto, apela para que a imprensa se afaste dos dois filhos.

“Agora que [Milan e Sasha] estão a iniciar uma nova etapa nas suas vidas, peço aos meios de comunicação social, em nome dos meus filhos, que por favor respeitem o seu direito à privacidade”, pede Shakira, manifestando confiança “que jornalistas e fotógrafos sejam sensíveis à situação que Milan e Sasha enfrentam e possam comportar-se com eles da forma mais humana possível”.

Desde a notícia da separação de Gerard Piqué, Shakira viu-se a ser notícia quase diariamente na cidade catalã, onde os seus filhos eram constantemente perseguidos, com jornalistas a segui-los “até à saída da escola, esperando-os à porta da nossa casa, ou perseguindo-os até às suas actividades extracurriculares”.

A separação foi conhecida em Junho de 2022, depois de ter sido noticiado que a cantora teria apanhado o companheiro com outra mulher, ainda que o caso não tenha sido inicialmente confirmado pelo casal que preferiu pedir “respeito pela privacidade”.

Pouco depois, a cantora lançou Monotonía, canção que a Harpers Bazaar descreveu como “desoladora”. Já a Pitchfork escreveu que a canção “capta perfeitamente o timbre da dor no coração, o tipo de dor que só vem de ter experimentado o auge do prazer”.

Em Novembro, cantora e futebolista chegaram a acordo sobre os filhos menores: Shakira obteve o aval para se mudar com Milan e Sasha para Miami, EUA; o futebolista catalão conseguiu que as visitas aos filhos não careçam de dias e horas marcados, podendo aparecer sempre que quiser.

Mas, quando tudo parecia estar a assentar, o lançamento, em Janeiro, do hit Bzrp Music Sessions, Vol. 53, com que Shakira depressa ocupou os tops de vendas, sobretudo nos países de língua oficial espanhola, tendo registado mais de uma dezena de recordes do Guinness, veio dar um novo fôlego à história. Na canção, Shakira ataca Gerard Piqué e a sua nova namorada, Clara Chía — e nem a mãe do antigo futebolista foi poupada.