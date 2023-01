Shakira pôs bruxa a vigiar sogros. Boneca aterrou na propriedade dos vizinhos

O mal-estar entre Shakira e Gerard Piqué, que se separaram em Junho passado, depois de a cantora ter descoberto que o companheiro mantinha uma relação com outra mulher, tornou-se evidente após a colombiana lançar um novo tema, em que ataca o antigo futebolista do Barça e a sua nova namorada, Clara Chía.

Também refere a sogra, deixando a ideia de que tê-la como vizinha não é algo que deseje. E, pouco depois, mostrou o quão desagradada está com a situação: colocou uma bruxa, em tamanho real, na janela a apontar para a casa dos pais de Piqué.

Depois, segundo relata a imprensa espanhola e como comprovam partilhas da cantora nas redes sociais, Shakira reuniu os amigos para uma festa em que se ouviu, com o volume no máximo, Sesión 53, a música em que canta “Trocaste um Ferrari por um Twingo / Trocaste um Rolex por um Casio”.

Piqué parece ter levado a situação com algum humor, não perdendo a oportunidade para lucrar: assinou um contrato com a marca japonesa de relógios Casio e foi visto a passear-se de Renault Twingo.

Mas os pais do futebolista permanecem na mira de Shakira. E a bruxa colocada para os vigiar acabou mesmo dentro da sua propriedade, cortesia do forte vento que se fez sentir na área residencial onde se situam as mansões.

"Depois do forte vendaval que abalou Barcelona nesta manhã, a bruxa voou e caiu no pátio dos sogros de Shakira", informou a jornalista catalã Mayka Navarro, citada pelo Ok Diario.

Piqué pode processar Shakira

O El Español alertou para a possibilidade de algumas frases da canção poderem vir a ser alvo de processo judicial, nomeadamente quando Shakira canta “Deixaste-me como vizinha da minha sogra / Com a imprensa à porta e a dívida às Finanças”.

“Não se pode imputar a participação de alguém numa fraude ou delito sem provas”, explicou o advogado especializado em Direito do Trabalho, relações laborais e recursos humanos Nicolás Martín ao El Español. E o que Shakira diz “pode ser interpretado como a imputação de alguma responsabilidade a Piqué na questão com as Finanças”, abrindo espaço para que o ex-futebolista avance com um processo contra a ex-companheira.

“Se eu fosse o advogado de Piqué, recomendaria que apresentasse uma queixa, assim como solicitaria que a canção fosse impedida de ser transmitida como medida de precaução (…), da mesma forma que se pede a apreensão de um livro, programa de televisão ou artigo de jornal”, declara.

O vídeo no YouTube oficial de Bzrp Music Sessions, Vol. 53 soma mais de 150 milhões de visualizações e é número 1 nas tendências de música. No Spotify, o tema já foi ouvido mais de 76 milhões de vezes.

O jornal El Español contactou os advogados de Shakira e de Gerard Piqué, mas ambos recusaram-se a comentar o assunto.