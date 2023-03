Como criar uma minifloresta? Passo 4: desenha a floresta

Terminado o capítulo Sonha e Observa, passamos à fase seguinte. Os próximos três primeiros passos para a criação de uma minifloresta fazem parte de um capítulo com o título: Planeia e Recolhe. Os investigadores recomendam começar por desenhar a floresta.

Porquê?

Um bom plano e desenho elevam a visão e necessidades da comunidade (Tarefa 1) e integram as características específicas do local (Tarefa 2). Para além de albergar a diversidade de flora adequada ao local, retirando o máximo partido dos gradientes de temperatura e humidade, a minifloresta fornecerá diversos serviços de ecossistema que o seu desenho poderá potenciar!

Como?

Maximizar a retenção de água e matéria orgânica

Foto Esteva Renata Reynaud

Maximizar a captura de energia solar

Conhecendo a flora (Tarefa 2 e Anexos) e tendo em conta os sectores do sol e do vento:

Planeia a base florística da tua floresta. Com base na área total de plantação e na densidade de plantação (2-7 plantas/m2), obtém o número total de plantas. Segue as seguintes percentagens para cada estrato: emergente (15%), arbustivo (40%), subarbustivo (30%), herbáceo (10%) e escandente (5%); Planeia a localização das plantas do estrato emergente tendo em conta o tamanho das suas copas e raízes daqui a 30 anos, Avalia a caducidade das folhas no ensombramento de inverno (árvores de folha caduca permitem que chegue mais luz ao solo nessa época); Potencia os bordos da floresta, sobretudo os do lado sul, que terão maior incidência solar.

Maximizar a interacção com (e entre) a comunidade

Cria o máximo de caminhos possível, com pelo menos 1,2 m de largura, convidando à entrada de pessoas e evitando o pisoteio em locais desadequados; Equaciona criar uma clareira na floresta onde as pessoas se possam reunir. Esta poderá ser em redor do charco, que servirá de bacia de retenção de água no inverno e de sala de aula na primavera; Desenha cartazes informativos a colocar na minifloresta após a implementação que expliquem o projecto.

Recursos:

Caderno;

Computador/tablet;

Lápis e borracha.

Atenção! Esta tarefa tem um grande potencial de processo de co-criação: aproveita para integrar pessoas!

