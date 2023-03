Marcelo: “Tem de haver acordo para recuperação faseada do tempo de serviço dos professores”

Marcelo Rebelo de Sousa, que no passado alertou os professores para que a opinião pública iria ficar contra eles, mudou de opinião. Mas insiste na necessidade de se actualizar a lei da greve face aos novos tipos de luta.

Temos 8000 diligências judiciais paradas, temos um ano lectivo na escola pública praticamente comprometido, temos a paralisação de sectores importantíssimos do nosso sistema de transportes. Até que ponto o país se encontra de alguma forma bloqueado? Qual é o contributo que o Presidente tem dado para o desbloquear e o que é que pode ser feito ainda mais?

Há um clima de contestação social generalizado, sim ou não? Ainda não há. Pode vir a haver, ainda não há. Porque o desemprego tem sido uma componente que, até agora, tem tido uma evolução contida e, por isso, favorável.

Mas houve uma subida nos últimos meses.

Há agora uma subida de 0,2% e a dúvida é: isto foi conjuntural e temporário ou é um sinal de uma tendência para o futuro? Conforme seja uma coisa ou outra, aí os efeitos sociais são diferentes. No plano do sistema judicial há, de facto, uma contestação dos oficiais de justiça em relação ao seu estatuto, que não acompanhou a alteração do Estatuto dos Magistrados, que foi uma luta que me pareceu justa, que em tempo oportuno conheceu um acolhimento muito apreciável. Há a luta dos professores, outra luta justa, porque é acumulada ao longo de muitos governos e de muitos anos.

Incluindo a parte do descongelamento do tempo de serviço? Acha justo também?

Ora bom, mas isso é uma parte fundamental da luta. Isto é, eu acho que o caminho é negociar. O Governo faz mal se romper, mesmo que tenha no bolso o que pensa que é uma solução unilateral. Os sindicatos e os professores não o esquecerão. Os sindicatos fazem mal se romperem as negociações ou se esticarem para além de um determinado limite aquilo que é a sua luta. Fala-se, por exemplo, da ideia de levar [a greve] até as avaliações e incluir as avaliações e, portanto, apanhar todo o ano lectivo.

E fazem mal porquê? Porque é muito importante a sintonia com a opinião pública que tem existido desde o começo. Houve dois anos lectivos muito perturbados pela pandemia. Se houver um terceiro, o problema é outro. Já não é um problema de perda do ano lectivo, é o da discriminação entre alunos, e não é entre público e privado, é dentro do público. À medida que a luta evolui, os professores, apesar de manterem uma unidade fundamental, em muitos casos não têm obstaculizado o funcionamento das escolas. Eu corro o país. Sei que há uma parte das escolas que, de facto, têm paralisações. Há uma parte maior das escolas que, com o andar do processo, deixou de ter paralisações e, portanto, os alunos que vão ter um aproveitamento e avaliações têm um tratamento diferenciado, discriminatório, favorecido em relação aos outros.

Tem de haver um acordo e o acordo tem de incluir, além dos pontos sectoriais em que já houve acordos parcelares ou aproximações de pontos de vista, duas questões fundamentais: uma é a recuperação do tempo de serviço – a recuperação integral, financeiramente, não penso que seja possível neste momento, mas alguma recuperação nos tempos de dois anos e tal. Porque não fasear a recuperação?

E estender isso a todas as instituições da função pública?

Mas mais, é preciso corrigir as desigualdades entre professores, porque, por exemplo, a diferença entre os professores mais novos e os mais antigos que estão mais perto do limite da idade da reforma é que, nestes, 70% ainda vão conseguir chegar ao topo. Os professores mais novos não vão. É preciso completar uma coisa com a outra. Acho que há caminho para fazer e deve haver, da parte do Governo, como da parte dos professores, essa predisposição para pensar nos alunos, nas famílias, na sociedade. Três anos lectivos seguidos [com percalços] ultrapassam aquele embate que foi muito grande por razões diferentes, que foi o da Revolução [de Abril] com dois anos lectivos.

Falou há pouco nas formas de luta e na paralisação das escolas. Temos assistido a um novo tipo de greves, as greves à la carte ou greves intermitentes. Tem acontecido até haver os auxiliares, por exemplo, que fazem greve e, com isso, evitam que aos professores seja descontado o seu tempo de paralisação. Concorda que alguém que faz greve não faça o sacrifício correspondente que a greve implica, isto é, o desconto na sua retribuição?

Há aspectos em que as lutas sociais e a organização sindical mudaram muito. A greve dos professores tem mostrado isso. Ao lado dos sindicatos clássicos, apareceram novos tipos de sindicatos, como o Stop, por exemplo, que são transversais, que cobrem todos os que trabalham na escola e não apenas os professores. Isto é uma realidade completamente nova e as confederações sindicais, como as patronais, estão há muitos anos a ser ultrapassadas por essa realidade. Para dar um exemplo, o último ano em que houve, de facto, uma contestação social brutal foi na segunda metade de 2018 com maquinistas, enfermeiros, estivadores, transportes, médicos.

Agora há novas formas de luta. Essas formas de luta, em muitos casos, não estão disciplinadas expressamente na lei, que prevê as antigas formas de luta.

É uma questão de disciplina ou uma realidade?

Disciplinados nesse sentido: não têm o enquadramento legal porque a lei prevê certo tipo de formas de luta específicas, que eram as clássicas. A greve era declarada, obedece a determinado tipo de princípios, não há, de repente, uma mudança a meio do percurso, há um ajustamento, não há uma definição de contornos tão genérica que permite ir flexibilizando as formas de luta ao longo do tempo e, portanto, a imprevisibilidade para as famílias. A criança vai para a escola, não vai para a escola, fica na escola, não venha cá buscar. E depois, também, o problema da remuneração quanto a uma realidade que, no fundo, é apresentada não como sendo um dia de greve, mas uma hora de greve.

Isso é tolerável, na sua leitura?

Tem de ser previsto na lei, para tornar previsível a vida das pessoas. É evidente que é um direito legítimo dos trabalhadores. Agora, a sociedade, os pais, os demais membros da comunidade educativa, a realidade local, têm de saber as linhas com que se cosem. Se a disciplina não é clara sobre essa matéria, e a clarificação por parecer do Conselho Consultivo da PGR não é suficiente e não é acatada, tem que se definir de forma legal e atempadamente para que a sociedade saiba o que pode contar em termos de legítima contestação social, mas também de legítimas expectativas daqueles que, na sua vida, acabam por ser afectados.