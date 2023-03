Marcelo: “As questões políticas” em torno da TAP “resolveram-se entretanto”

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a "telenovela" em que se transformou o dossier da TAP também mostra a "ligeireza" com que muitas vezes se escolhem membros do Governo. E avisa: "O Governo tem de ter a noção que vai ser, daqui até ao fim das suas funções, alvo de um escrutínio rigorosíssimo neste tipo de questões."

As consequências que o Presidente da República pediu que fossem retiradas do que aconteceu na TAP já foram retiradas?

Vamos começar pelo relatório da Inspecção-Geral das Finanças (IGF). Numa parte foi uma confirmação, noutra foi uma surpresa. Para mim, foi uma surpresa descobrir que afinal aquilo tinha tido a forma, muito original juridicamente, de uma renúncia acordada. Isso não sei o que é. A renúncia significa um acto unilateral da pessoa que se vai embora e, por definição, não é um acordo. Não há, no direito público, esse tipo de acordos – há nos privados. Mas não há no estatuto do gestor público. A segunda surpresa que encontrei, e que eu não sabia, é que a interessada estava lá há menos de 12 meses e, portanto, provavelmente, não tinha direito àquela indemnização. Foi uma forma composta, juridicamente abstrusa, que de facto ia resultar num contrato nulo, como notou a IGF, que é muito rigorosa – eu fui funcionário da IGF no início da minha actividade como funcionário público. Agora vamos às consequências jurídicas, que começaram e ainda não acabaram porque quem pode fazer cessar as funções de chairman e de CEO é a Assembleia Geral, não é um despacho governamental.

E as questões políticas?

As questões políticas em termos de responsabilidade dos membros do Governo que tinham a tutela do sector resolveram-se entretanto. À portuguesa, isto demorou tanto tempo até o Governo se aperceber da importância do facto que, pelo meio, saiu, por razões genéricas de remodelação, o ministro das Finanças [João Leão], e saiu pelo seu pé o ministro das Infra-estruturas [Pedro Nuno Santos]​. A pergunta passa a ser a seguinte: não há consequências políticas para os dois ministros da tutela, os actuais? O das Infra-estruturas acabou de entrar e, portanto, é muito difícil encontrar-lhe qualquer tipo de responsabilidade. Mas não haverá responsabilidade política, não directamente política naquele caso, mas no da ida para a NAV e depois no convite para o Governo? Em ambos os casos, não se sabia desta telenovela. A CReSAP, que deve ser ouvida e foi ouvida sobre a competência e as posições preenchidas pela candidata, deu um parecer favorável.

Mas não devia saber?

O ministro das Finanças pode sempre dizer: na altura em que eu aceitei a proposta que veio do secretário de Estado das Infra-estruturas não havia nada em relação a ela.

Não devia ter sido rigoroso em perceber os antecedentes?

Naquele caso, a CReSAP disse: "Muito bem." Na escolha para o Governo, aparentemente, a mesma ideia. Mas isso é um problema que eu compreendo e que incomoda muitos portugueses: a ligeireza com que nesses casos, como noutros casos, houve a escolha de membros do Governo. Para ser muito sincero, acho que o Governo tem de ter a noção que vai ser, daqui até ao fim das suas funções, alvo de um escrutínio rigorosíssimo neste tipo de questões, na escolha do pessoal político. E bem. E que há naturalmente personalidades cimeiras: a seguir ao primeiro-ministro, o ministro das Finanças é porventura o ministro mais importante do Governo neste momento. Portanto, vai haver obviamente uma concentração de foco sobre ele.