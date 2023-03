Marcelo sobre habitação: “É muito bonito fazer leis, mas depois as leis não se aplicam”

Marcelo Rebelo de Sousa refere-se ao pacote do Governo de do PS sobre habitação como melões: dois melões que primeiro é preciso abrir (o do Governo já foi aberto, o do PSD não) para saber se são saborosos. Para já, entende que há pontos de convergência e de diálogo. E reconhece: "Há aqui coisas que se percebe à partida que são óptimas ideias, mas que provavelmente vão demorar tanto tempo que depois não têm o sucesso desejável."

O Presidente comparou o pacote de habitação que foi apresentado pelo Governo a um melão. Agora já se abriu o melão, gostou?

Até temos dois melões, o melão do Governo e o do PSD. Só que o do Governo está aberto, o do PSD ainda não está aberto. A primeira observação a fazer, óbvia, é que se trata de um problema fundamental e urgente na sociedade portuguesa. Estamos todos de acordo. Segundo, que, por isso mesmo, os grandes partidos alternativos têm obrigação de ter uma posição sobre isso. É de louvar que ao fim de sete anos, o Governo tenha apresentado um pacote esta dimensão.

O que é curioso, eu julgava que iria criticar o facto de o Governo o fazer sete anos depois, olhando para a relevância desse assunto...

Houve medidas várias, pontuais, mas é preciso também dizer o seguinte: o Governo — e isto não é pôr a mão por baixo, hoje até estou a pôr a mão muito pouco por baixo, como vêem — mas [o Governo] apanhou, apesar de tudo, o controlo do défice; uma crise no sistema bancário; quando ia a levantar a cabecinha, a pandemia; e quando ia levantar a cabecinha, a guerra. Não há muitos governos que tenham apanhado tanta coisa junta. Mas isto para dizer o seguinte: do melão do Governo nós já podemos retirar algumas ideias e a primeira ideia que eu retiro é que dar sete dias para discutir não sei quantos diplomas, depois de sete anos de espera, é uma coisa do outro mundo. Sim, porque foi anunciado o pacote há um mês, faz dia 10 um mês, mas foi no dia 3 deste mês, há seis dias, que nós conhecemos os textos. É uma proposta de lei que tem como anexos não sei quantas leis. É outra proposta de lei de autorização legislativa, mais não sei quantos decretos-leis. Eu passei horas e horas e horas a ler. Houve debates amplos, ideológicos, doutrinários, mas sobre os textos não era possível.

Pouco tempo para discussão...

No caso do melão do PSD, há um pacote apresentado, mas ainda não há diplomas, foi mais recente. Em qualquer caso, lendo um e outro, tirei as seguintes conclusões. Primeiro: há pontos de convergência possíveis em matéria administrativa, simplificação, flexibilização, licenciamentos, desburocratização no que diz respeito a construção, nomeadamente para habitação. Há espaço para conversa. Segundo: incentivos fiscais à iniciativa privada, há espaço para conversa. É evidente que o PSD vai mais longe do que o Partido Socialista, mas há espaço para conversa. Terceiro: necessidade de aumentar o investimento público em habitação, o que está no PRR e para além dele e de 2026. Aí o Governo vai mais longe, o PSD é menos publicista e estatista, mas ambos convergem na ideia — até porque o PSD tem no seu histórico o PER, que foi um plano público de construção de fogos para acabar com os bairros de lata — que tem de haver um compromisso público, porque sabemos que há dificuldades financeiras nesta matéria. Onde é que surgem as divergências? Surgem primeiro no património público devoluto. Não existe no plano do Governo e existe no plano do PSD. Depois nas soluções encontradas relativamente a alojamento local, arrendamentos, regimes de arrendamento. Aí há pontos de vista diferentes...

Eu confesso o seguinte: como Presidente da República vou olhar para isso vendo o consenso que é possível fazer, o debate público que é possível ainda prolongar um pouco mais e o debate no Parlamento. A pior coisa que podia haver era votar leis a correr no Parlamento, numa matéria desta natureza e com esta incidência no futuro. Eu vou olhar sobretudo para a eficiência do que é proposto. Dir-me-ão: mas não vai olhar para a constitucionalidade? Também vou. Se há um problema de constitucionalidade, nomeadamente, por exemplo, na coincidência da definição de casa devoluta que vinha na Lei de Bases da Habitação de 2019 e agora na que é apresentada. Por exemplo, conceitos como: onde a lei dizia "não haver consumo de água ou de electricidade" passar agora a dizer "consumo baixo". O que é um consumo baixo? Depende da capacidade financeira e económica da pessoa. Consumo baixo é uma falta de densificação do conceito num tema sensível. Mas esquecendo essas matérias constitucionais.

O arrendamento coercivo não é inconstitucional?

A questão é a seguinte: se houver certo tipo de conceitos que são utilizados para limitar o direito de propriedade privada que não estão suficientemente densificados, convém densificar em termos de ficar claro que não atinge a Constituição. Agora, para mim o fundamental não é o problema doutrinário ou ideológico. Haverá sempre diferença entre a direita e a esquerda. Não. É saber se as fórmulas que propõem são concretizáveis.

Ou, por outras palavras, se o Estado as consegue concretizar...

Exactamente. Se todos conseguem concretizar, porque se não... eu sou professor de Direito: é muito bonito fazer leis, mas depois as leis não se aplicam. Faz-me lembrar uma que foi magnífica, feita a seguir aos fogos florestais, que era: entidades públicas substituíam-se aos privados que não limpavam os terrenos, limpavam e depois cobravam aos particulares. Inaplicável porque em muitos casos não havia cadastro. Não se sabia quem é que era proprietário de terrenos.

Vou dar alguns exemplos, de um lado e de outro, de problemas que podem surgir de concretização. O pacote do Governo, no arrendamento coercivo, baseia-se em duas ideias: a primeira é que são os municípios que vão descobrir as casas devolutas. Já se percebeu que os municípios não vão descobrir. Já vários presidentes dizem que não têm meios para descobrir. Não têm a máquina, não sei se não têm vontade, não participaram. Tenho dúvidas que logo o processo não comece mal. Depois, apurados os fogos devolutos, o Estado arrenda, substitui-se no arrendamento e subarrenda, utilizando estruturas públicas, nomeadamente o IHRU para, com colaboração privado ou não, um sorteio com critérios selectivos. É preciso que corra de tal maneira que seja exequível. Cá estão dois pontos que dependem da exequibilidade daquilo que tem dado um grande debate. As pessoas já estão a ver entrar pela janela ou pela porta o Estado e a tomar conta das casas.

Mas do lado do PSD também há duas ideias que são de exequibilidade curiosa. Uma delas é saber o seguinte: eu acho que tem lógica perguntar ao Estado porque é que algum património público não entra? Ou utiliza para construção, para investimento público na habitação ou em parceria com privados, porque não? A solução do PSD é a seguinte: se esse património do Estado for encontrado devoluto, podem as câmaras substituir-se ao Estado e, substituindo-se, contratar com privados para promoverem a habitação, nomeadamente a que se deseja, que é disponível e acessível. Isto parece fácil, mas juridicamente tem de ser visto bem, porque o Estado é o Estado e as câmaras são as câmaras. Depois, na prática, do ponto de vista jurídico, tem de se ver como é que isso faz se não houver acordo entre o Estado e as câmaras. Outra pequena dificuldade do projecto do PSD: quem é que descobre as casas devolutas? No do Governo, são os municípios, no do PSD é a autoridade tributária que cria uma unidade especializada em que há incentivos premiais aos funcionários para descobrirem as casas privadas devolutas. Eu admito que tenha de ser assim, mas já noto a perplexidade do eleitorado mais conservador perante esses poderes reforçados da Autoridade Tributária. Esse estatismo na descoberta das casas é capaz de ser mais prático do que os municípios. Isto para dizer que é preciso ver como é que ficam as fatias do melão depois do debate parlamentar, para se poder afirmar o que é exequível (e há muita coisa que é exequível), o que produz efeitos (e há muita coisa que produz efeitos), isto pode melhorar. Há aqui coisas que se percebe à partida que são óptimas ideias, mas que provavelmente vão demorar tanto tempo que depois não têm o sucesso desejável.