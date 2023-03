Professores: tempo de serviço negociado a partir de dia 20, greve nacional em Junho

Novo período negocial agendado pelo ministro da Educação na ronda desta quinta-feira com os sindicatos. Acções de luta, incluindo uma greve nacional, vão prolongar-se até ao final do ano lectivo.

O tempo de serviço vai ser um dos temas do novo período negocial entre Ministério da Educação e sindicatos de professores, que deverá iniciar-se no próximo dia 20. A informação foi dada pelo coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), André Pestana, à saída da última ronda negocial sobre um novo modelo de recrutamento e de gestão de docentes, que terminou sem acordo.

Como já tinha avançado anteriormente, João Costa terá precisado que as novas negociações não incidirão sobre a recuperação do tempo de serviço congelado para todos os professores, mas sim sobre compensações a atribuir a docentes que tenham sido mais prejudicados durante o congelamento das carreiras.

Para além desta questão, na nova ronda negocial estarão também em cima da mesa a burocracia nas escolas, o regime de monodocência (pré-escolar e 1.º ciclo) e a regularização da situação dos técnicos especializados.

Este agendamento foi confirmado pelo secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, que garantiu que a "luta dos professores não parará" enquanto não forem calendarizadas negociações sobre a recuperação integral do tempo de serviço para todos os professores e o fim das quotas para o acesso ao 5.º e 7.º escalões da carreira. Foi a resposta pronta ao repto que o ministro da Educação terá lançado aos sindicatos, frisando que as próximas negociações dependem do regresso da "serenidade" às escolas.

Nogueira adiantou que a plataforma sindical que integra a Fenprof e outras oito estruturas sindicais vão agora "datar" as novas acções de luta que foram seleccionados pelos professores numa consulta realizada por aqueles sindicatos. Mas há já uma data agendada: no próximo dia 6 de Junho haverá uma greve nacional de professores, que será acompanhada por uma manifestação. Nogueira espera que seja tão participada como a realizada no mês passado, que terá juntado cerca de 150 mil pessoas.

E porquê aquela data (06/06/2023)? Porque representa simbolicamente os seis anos, seis meses e 23 dias que faltam repor do tempo de serviço que esteve congelado, acrescentou Nogueira.

Para além desta acção, serão também calendarizadas outras greves: de novo uma por distritos com a duração de 18 dias, paralisações ao último tempo lectivo de cada professor e ainda a "toda a actividade" para além das aulas, o que abrangerá todas as reuniões, e ainda uma greve às avaliações que se deverá realizar no final do ano lectivo. Esta última greve terá obrigatoriamente serviços mínimos, uma vez que os exames e as provas de aferição (se forem estes os alvos) foram equiparados, na legislação, a necessidades sociais impreteríveis.