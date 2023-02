A Ordem da Cabidela, “celebração da gastronomia”, em seis jantares a sangue e metáforas

A história desta Ordem da Cabidela é recente: foi criada em 2016 pelas Edições do Gosto, responsável pelo Congresso dos Cozinheiros, a revista Inter Magazine ou o site Etaste, entre outras iniciativas gastronómicas. "Um movimento de amantes da cabidela, prato tradicionalmente português, emblemático e sujeito a muitas interpretações", em resumo. Claro que cabidelas há muitas e, assumindo-se existir sempre "espaço para a sua reinvenção", como se explica no anúncio dos jantares de 2023, a base é um óbvio entendimento de que quando falamos de cabidela, falamos de "um guisado que incorpora sangue de animal". Sublinhe-se, porém, que "o conceito não se extingue aqui".

Para tirar o pulso a como vai a cabidela por Portugal, a sugestão é participar num jantar (ou vários) da agenda deste ano, agora anunciada e que arranca a 1 de Março, propondo-se dar uma pequena volta pelo país em menús únicos e a várias mãos. O jantar de estreia está marcado para o Pica Pau, em Lisboa, restaurante com o chef Luís Gaspar aos comandos.

Em Abril (4), o sangue volta a pulsar em Lisboa, mas no Zunzum Gastrobar de Marlene Vieira.

Foto A Ordem da Cabidela foi fundada em 2016 dr

Em Junho (14), salta para Braga, onde serão dadas provas no Terminal 4470, com a chef Helena de Carvalho.

Depois e até final do ano circulará sempre a sul: em Setembro (13) em Setúbal, no Hotel Casa Palmela (chef Mauro Álison); em Outubro (25) no distrito de Portalegre, no Páteo Real de Alter do Chão (chef Filipe Ramalho)​; em Novembro (2) no distrito de Évora, na Mercearia Gadanha de Estremoz (chef Michele Marques).

Detalhe: "cada chef anfitrião é desafiado a convidar um conjunto de chefes para preparar um menu onde se inclui a tradicional cabidela e também outros pratos inspirados na iguaria homenageada, desde as entradas à sobremesa".

A cada jantar, a ordem, já com perto de mil membros, deverá ir crescendo: "por convite ou aquisição, os comensais marcam presença nos jantares e são ordenados 'Cavaleiros da Ordem da Cabidela'", informa-se: recebem "uma 'pena' prateada, num colar vermelho que simboliza e concretiza a sua entronização". As reservas são feitas junto de cada restaurante e chefs e menus serão divulgados no site e Instagram.

Foto A entronização de novos cavaleiros da cabidela é feita por um galináceo de respeito dr

A apresentação do programa foi feita no restaurante Manja Marvila, em Lisboa, com vários exemplos do que as cabidelas permitem. Entre estes, croquetes de cabidela com ketchup de sangue, cabidela de batata com fígados de galinha ou bao de cabidela de porco - à sobremesa, doce de vinagre com peras em Moscatel e amêndoas. O menu teve a colaboração de Camila Amaral, do Quiosque Beca Beca, em Lisboa; Francisca Dias, da Casa do Gadanha, em Estremoz; Lídia Brás, do Stramuntana, de Gaia; Marcella Ghirelli e Miyuki Kano, do Projeto Semear, em Lisboa.

Além do prazer à mesa para quem a cabidela é um gosto, os jantares querem-se também com muita tertúlia. Até porque, filosoficamente, como refere Paulo Amado, das Edições do Gosto, a participação envolve "aceitar a cabidela como metáfora". De quê? Boa pergunta.