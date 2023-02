Professores no Marquês: “Desta vez estamos mais unidos que nunca”

Ao panorama do fecho de escolas, concentrações e vigílias, juntou-se o protesto na rua com as manifestações. Negociações com o Ministério da Educação continuam sem acordo à vista.

Há bandeiras de todos os sindicatos da plataforma que organiza a marcha que começa no Marquês de Pombal e junta professores de todo o país; faixas em defesa da escola pública com o nome dos agrupamentos, dos concelhos ou dos distritos representados na marcha com início marcado para as 15h30.

Há grupos de professores, famílias completas, pais e filhos que são alunos nas escolas, pessoas sozinhas; muitas tiram fotografias e selfies; umas chegaram há horas nas camionetas organizadas, outras ainda a sair do metro da Rotunda para entrar no movimento compacto de pessoas que enchem as artérias que desembocam no Marquês de Pombal onde as bandeiras se erguem a perder de vista.

Rosário Ribeiro veio com as colegas a pé. Está a três anos da reforma. É professora do 1º Ciclo na Escola São José no centro de Lisboa. É sindicalizada desde que começou a trabalhar com 19 anos e diz que a situação está muito má “sobretudo para os colegas mais novos entre os 30 e os 40 anos”. O facto de estarem a contrato e “estarem constantemente a sair e a entrar leva a que haja um clima terrível nas escolas”.

Para Ivone Carneiro, professora de Matemática e Ciências colocada em Braga, esta é a primeira vez que se manifesta em Lisboa, e para isso há uma razão: "Acho que desta vez estamos mais unidos do que nunca. E temos que dar esse sinal à sociedade e ao Governo", diz a docente de 47 anos, que veio de carro de Cinfães com o marido e o cunhado, também professores, e os dois filhos.

Por eles passa um grupo que sustenta uma faixa em sinal de aviso: "Habituem-se. Não vamos parar." Há tambores que ensaiam com a forte batida, palavras de ordem que se afinam, o ruído de apitos, e manifestantes vestidos de preto, transportando um caixão, simbolizando o que dizem ser o estado a que o Governo deixou o ensino público. Há cachecóis com a bandeira de Portugal, e faixas com o símbolo nacional, em que sobre o verde e vermelho se lê em letras garrafais "Professores".

Foto Professores de todo o país manifestam-se esta tarde em Lisboa Daniel Rocha/PUBLICO

"Estamos unidos porque queremos recuperar o nosso tempo de serviço", diz também Rita Pereira, 42 anos, professora do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, de Coimbra, que já esteve em manifestações distritais mas escolheu esta para vir pela primeira vez a Lisboa este ano. Sindicalizada da Fenprof, diz que "esta luta já vem de anos anteriores".

Passaram pouco mais de dois meses desde o começo das greves de professores, a quem se juntaram os profissionais das escolas não docentes. Para este sábado, a Fenprof espera centenas de autocarros a percorrer o país rumo à capital, "à volta de uns 400", adiantou o líder Mário Nogueira ao PÚBLICO, e tem como expectativa chegar aos 120 mil participantes, para igualar a grande manifestação de 2008 quando os professores saíram em protesto contra as políticas da Educação da então ministra Maria de Lurdes Rodrigues.

São muitas pessoas, com apitos e vuvuzelas, que vieram sabendo que os serviços mínimos inicialmente decretados para as actividades mas não para aulas vão alargar-se às aulas, a partir da próxima quinta-feira, como foi anunciado ontem, sexta-feira.

Os professores de todos os níveis de ensino vão ter que assegurar um mínimo de três horas de aulas por dia, nos dias para os quais estão convocadas greves pelo Sindicato de Todos os Professores (Stop), do qual também se vêem bandeiras nesta marcha.

É a primeira vez que um colégio arbitral fixa serviços mínimos no protesto dos docentes em curso desde Dezembro. Desigualdades em relação ao ensino privado e proximidade das avaliações do 2.º período são razões apontadas pelos árbitros para justificar a decisão, que mereceu o voto contra do representante dos trabalhadores.

As greves por distritos iniciadas a 16 de Janeiro terminaram na passada quarta-feira, com uma manifestação na Avenida dos Aliados, no Porto. A partir desta semana, mantém-se apenas a paralisação do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop).

Além da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), integram ainda a plataforma sindical o Sindicato Nacional e Democrático dos Professores (SINDEP), a Associação Sindical de Professores Licenciados (ASPL), o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU), o Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados pelas Escolas Superiores de Educação e Universidades (SEPLEU), o Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (SINAPE), a Pró-Ordem dos Professores, o Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), aos quais se juntou já a meio de Janeiro a Federação Nacional da Educação (FNE).

O Stop, que organizou as duas últimas grandes marchas em Lisboa, anunciou que irá estar presente. Ainda no final do ano passado, organizou a sua primeira marcha, criando surpresa, ao juntar cerca de 20 mil pessoas nas ruas.

Foto Professores manifestam-se hoje em Lisboa Daniel Rocha/PUBLICO

Negociações para a semana

Sindicatos e Governo voltam a sentar-se à mesa na próxima semana, nos dias 15 e 17, para a negociação em curso sobre o novo regime de concurso. “Vamos lá estar. Quem esperou até agora sem quase nada não guarda grandes expectativas”, referiu o secretário-geral da Fenprof. E prometeu: se assim se justificarem, os protestos são para manter, com “um dia D ou vários”. Este “dia D” consiste numa paralisação geral para debater as propostas do ministério, nomeadamente o regime de concurso e outros problemas que afectam a classe docente.

Depois de sair da última reunião (dia 2), o líder sindical disse que “não saiu coisa nenhuma” do encontro. Apesar de sindicatos e Governo considerarem que houve “avanços” quanto à vinculação de professores, não foi assinado qualquer acordo entre partes.

Quinta ronda desde Setembro

O processo negocial iniciou-se em Setembro de 2022 e vai já para a quinta ronda. Já este ano, em Janeiro, o ministro da Educação, João Costa, apresentou um conjunto de propostas que incluía o aumento do número de quadros de zona pedagógica de dez para 63, reduzindo a sua dimensão, a fixação de docentes nos quadros de escola em 2024, a integração de 10.500 professores e o aumento das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões.

As medidas não convenceram os sindicatos, que criticaram a tutela por não apresentar respostas para as principais reivindicações dos professores, em especial quanto à contabilização de todo o tempo de serviço que ficou congelado.

A plataforma sindical que organizou o protesto de hoje prometeu que no final da manifestação serão apresentadas futuras acções de protesto. Entretanto, a Associação de Oficiais das Forças Armadas já anunciaram que iriam participar no protesto, assim como representantes da PSP. Além da Fenprof e da FNE, as outras sete organizações sindicais que convocaram a manifestação são a ASPL, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE e SPLIU. com Daniela Carmo