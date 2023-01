Marcha de professores em Lisboa: “Temos que mostrar que não vamos desistir”

Professores e profissionais da educação foram chegando a Lisboa, ao longo da manhã deste sábado, vindos de 37 cidades de todo o país para participarem na marcha convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop). Chegaram muito antes da hora marcada para a saída, 14h.

"A motivação aumentou relativamente à última manifestação porque as negociações não estão a correr bem", diz Carla Carvalho, professora da Escola Secundária de Pedrouços, na Maia. "Isto é uma verdadeira democracia, podermos manifestarmo-nos por melhores condições, mas ninguém nos está a ouvir. E esse é o problema", acrescenta. Perto das 14h30 já havia um bloco compacto de gente a ocupar as duas faixas da Avenida 24 de Julho, ao longo de cerca de 500 metros.

“Um, dois, três, já cá estamos outra vez”, grita um grupo, entre batidas de tambores e buzinas. Uns empunham cartazes do Stop em que se lê “A lutar também estamos a ensinar”. Há bandeiras especialmente feitas para o protesto com as palavras de ordem que também se vêem em folhas A4 dentro de micas em cartazes improvisados. Lenços brancos são agitados enquanto se ouve “não paramos, não paramos”, ao som de batidas de uma pandeireta. Também há bandeiras de Portugal e uma canção escrita em que o refrão é “não queremos quotas, não queremos quotas, para entrar no 5. e 7. escalão”.

De Portimão a Bragança, os manifestantes saíram de autocarro, rumo à capital, para participarem num protesto que, como disse o líder do STOP, André Pestana, visa “unir simbolicamente o Ministério da Educação, na Avenida Infante Santo, ao Palácio de Belém”. O dirigente apelou a profissionais de outros sectores, da Cultura, Saúde, tribunais ou polícias, para se juntarem ao protesto.

As inscrições para a deslocação nos autocarros dos organizadores estiveram disponíveis até quarta-feira ao fim do dia, no site do Stop. Ontem, sexta-feira, o Ministério da Educação anunciou a decisão do Colégio Arbitral sobre a greve nas escolas: professores e pessoal não docente serão obrigados a cumprir serviços mínimos, o que para a Fenprof, liderada por Mário Nogueira, “pode pôr em causa o direito à greve”.

Com Carla Carvalho, veio um grupo de colegas da mesma escola, na Maia, mas também, a psicóloga Sara Barroca que, enquanto técnica superior, ganha 980 euros, dos quais tira uma verba para se deslocar de Paredes a Amares onde está colocada. "É impraticável", diz.

Cada um sente a luta pelo seu lado, acrescenta Carla Carvalho, sobre o protesto a que cada manifestante tenta dar voz. Para Sara Barroca "é a mobilidade" e o facto de nem poder concorrer a essa mobilidade. Para Paula Borges e outros professores que com ela fizeram a viagem a partir da Maia, "é o problema da contagem de tempo de serviço e o acesso ao 5.º e 7.º escalões".

Relativamente aos serviços mínimos fixados pelo Colégio Arbitral, nesta sexta-feira, também há protestos. "Querem obrigar os profissionais a ter as escolas abertas, mas não nos podem obrigar a dar aulas", diz, por sua vez, Sandra Costa. "Mas a escola não funciona sem aulas", acrescenta. "Estão a fazer da escola um depósito", acrescenta Paula Borges.

Esta é a segunda marcha em menos de um mês. No dia 14 de Janeiro, a maior manifestação de profissionais das escolas dos últimos anos juntou entre 30 e 40 mil que desfilaram entre o Marquês de Pombal e o Terreiro do Paço, segundo estimativas da PSP. Os organizadores apresentaram uma outra estimativa, de mais de 100 mil participantes – entre pessoas sindicalizadas ou não.

Entre uma e outra manifestação, o Stop desafiou o Presidente da República a pronunciar-se sobre "a degradação da escola pública" e “o atentado ao direito à greve”, nas palavras de André Pestana na segunda-feira. No mesmo dia, foi publicada uma petição online de apelo à intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa. “Se nos ouvir e agir, talvez esse seja um dos momentos históricos da sua Presidência”, escrevem os peticionários.

Quatro dias depois, Marcelo recusou vir a ter papel de mediador ou intermediário neste diferendo. “[O PR] Deve evitar essa posição porque não pode ultrapassar o papel constitucional. Ultrapassar o papel constitucional pode significar o presidencializar um sistema de governo que funciona de acordo com certas regras”, afirmou Marcelo na quinta-feira, dia em que os representantes da Fenprof, Federação Nacional da Educação (FNE) e sete outros sindicatos foram recebidos em Belém pela conselheira do Presidente para a Educação, a ex-ministra Isabel Alçada.

Desde Dezembro que se sucedem as greves nas escolas. O clima de guerra instalou-se com o início da negociação da revisão do processo de recrutamento de docentes.