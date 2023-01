Um mar de professores desce a Avenida da Liberdade

Um mar de professores está a descer a Avenida da Liberdade, numa manifestação que conta com gente vinda de Norte a Sul do país para protestar em Lisboa. As mais recentes declarações do ministro da Educação, que apelidou as greves levadas a cabo nos últimos tempos de ilegais, contribuíram para acirrar os ânimos.

"Somos pessoas de bem. Até agora ainda não fiz dia nenhum de greve", admite Ana Teresa Carneiro, que, com os colegas do agrupamento de escolas D. Dinis, vindos de Santo Tirso, ajudou a encher um autocarro. "Mas depois das declarações que ontem fez o ministro... Se for preciso fazer não tenho medo, depois do que o ouvi dizer." O problema, assinala, é ter de preparar os alunos para os exames. "Mas depois do que o ministro disse..." Nem Ana Teresa Carneiro nem as colegas são sindicalizadas. Uma delas, precária há duas décadas, já foi sócia de um dos sindicatos da Fenprof. Desistiu: "Desvinculei-me, não davam resposta aos meus problemas."

Neste agrupamento, explica o docente que lidera o grupo, Renato Moreira, a associação de pais tem-se solidarizado com o protesto a que muitos docentes já aderiram, ao ponto de partilhar no Facebook os cartazes que os docentes têm afixado na escola, e que mudam todos os dias, a explicarem as razões do seu descontentamento.

Antes de a marcha arrancar do Marquês de Pombal ainda houve tempo de os manifestantes ouvirem o que tinha para lhes dizer a professora do ensino superior e comentadora Raquel Varela. Num discurso contra o facilitismo no ensino, a investigadora mostrou-se solidária com o protesto: "É assim que se devem fazer as greves – não prejudicando os trabalhadores e prejudicando a sociedade." Criticando o facto de ter havido autocarros de professores que foram interceptados temporariamente pelas autoridades no percurso a caminho de Lisboa, Raquel Varela acusou os sucessivos governos de terem "transformado a escola num depósito onde não se ensina nada às crianças" e de terem transformado as avaliações "numa fraude". Para interrogar: "Onde é que está o conhecimento, que é a função essencial da escola?"

Para a docente, os seus colegas do ensino superior também deviam integrar as fileiras desta manifestação, para defenderem que os cursos voltem a ter cinco anos em vez dos quatro impostos por Bolonha.

Foto No protesto participam professores de Norte a Sul do país Daniel Rocha

A marcha deste sábado, na qual são esperadas 5o mil pessoas, irá descer a Avenida da Liberdade e terminar no Terreiro do Paço. É o culminar de duas semanas de greves de professores e auxiliares operacionais que levaram ao encerramento de centenas de escolas por todo o país e deixaram milhares de alunos sem aulas. E segue-se a uma “ofensiva” do Ministério da Educação que, nos últimos dias, na sequência de protestos dos pais, decidiu avançar com um processo para avaliar a legalidade deste protesto.

As greves que se iniciaram no início do 2.º período escolar, a 3 de Janeiro, foram convocadas pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) e o Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE).

O Stop alargou para todo o mês de Janeiro a greve por “tempo indeterminado” que se iniciou a 9 de Dezembro, com uma diferença de monta: na primeira fase os pré-avisos de greve abrangiam só os professores e, a partir de Janeiro, passaram a incluir também o pessoal não docente. Já o SIPE apenas se “estreou” em Janeiro, com uma greve ao primeiro tempo lectivo de cada docente que chegou ao fim nesta sexta-feira.

“O que está a acontecer é que num dia é numa hora, no outro dia é noutra. Em nosso entender, isto não respeita os princípios básicos do que é o desenvolvimento de uma greve”, acusou o ministro da Educação, João Costa, numa conferência de imprensa realizada nesta sexta-feira. “Leva a uma situação de imprevisibilidade para as famílias que suscita dúvidas de legalidade ao Ministério da Educação.”

Também a legalidade dos fundos de greve constituídos em várias escolas está a ser avaliada. Há professores nas escolas em greve a quotizar-se para financiar os assistentes operacionais de modo a que se juntem à paralisação. Só a adesão destes profissionais garante que as escolas encerram de facto.

A onda de protestos em curso, a maior dos últimos anos, teve como ponto de partida um PowerPoint que o Ministério da Educação apresentou aos sindicatos de professores com os princípios que deveriam nortear um novo modelo de recrutamento de docentes, e que lançaram o alerta quanto à possibilidade de a tutela avançar para a municipalização do recrutamento dos professores.

Greves prosseguem

Já este mês, no Parlamento, o ministro admitiu que esta proposta possa ter gerado apreensão entre professores e alguma “desinformação”. Isto aconteceu já depois de uma primeira manifestação convocada pelo Stop, para Dezembro, ter juntado mais de 20 mil professores em Lisboa. Uma adesão que o ministro começou por atribuir a uma “campanha de mentiras” lançada pelo coordenador daquele sindicato, André Pestana.

Os professores insistem que esta alegada mudança dos processos de recrutamento para os municípios, negada tanto por João Costa como pelo próprio primeiro-ministro, António Costa, foi a “gota de água” que os levou de novo à rua. Mantendo na agenda reivindicativa velhas questões que continuam por resolver, como a contagem de todo o tempo de serviço prestado durante o período de congelamento das carreiras e o fim das quotas para o acesso ao 5.º e 7.º escalões da carreira docente. Só este ano, estas quotas levaram a que mais de metade dos professores que cumpriam os requisitos para a progressão ficasse de fora.

Nesta segunda-feira, as greves prosseguem. A convocada pelo Stop e outra série de paralisações distrito a distrito convocada pela Federação Nacional de Professores (Fenprof) e outros sete sindicatos independentes.