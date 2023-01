A greve dos professores é um tiro no pé

A greve dos professores pode ter cobertura da Constituição e todas as leis do mundo em seu favor, mas estará condenada ao fracasso, se não for entendida como justa e digna pelo conjunto da sociedade. E, face ao que se conhece, a luta pode ser justa, mas está longe de ser digna. As suas causas têm indiscutível mérito, mas o combate dos docentes em seu favor não é franco, nem leal. A sua greve tem uma face de cobardia e outra de sabotagem que ficam bem ao radicalismo dos “coletes amarelos”, mas não combina com a gravitas dos professores. Uma greve, como todas as lutas justas, não pode cair no vale tudo.