“Temos noção de que as escolas não fecham só com a greve de professores”

No mesmo dia em que o Ministério da Educação anunciou estar a “analisar denúncias que chegaram durante o dia de hoje [quinta-feira] sobre a recolha e aceitação de dinheiro” nas escolas em greve, a Inspecção-geral da Educação e Ciência (IGEC) já estava em campo. Quem deu conta desta intervenção foi o sub-director do Agrupamento de Escolas da Abelheira, em Viana do Castelo: “Fomos visitados pela Inspecção.”