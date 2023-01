Serviços mínimos nas escolas. O que têm os professores de garantir? E os não docentes?

A partir desta quarta-feira (1 de Fevereiro), os professores e o pessoal não docente vão ter de assegurar serviços mínimos nas escolas. A decisão foi tomada nesta sexta-feira por unanimidade no Colégio Arbitral, informou o Ministério da Educação (ME) nesse dia. Em causa está a greve por tempo indeterminado convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), que reagiu e disse que as greves são para manter.