Stop acredita em adesão “em massa” à greve nas escolas nesta segunda-feira

O cenário é de “uma guerra total” onde as partes “usam as armas que têm à sua disposição”, alerta representante de directores de agrupamentos de escolas sobre resposta do Stop aos serviços mínimos.

No fim da audiência com os conselheiros para a Educação de Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, o coordenador do Stop – Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, André Pestana, apontou de novo baterias ao Ministério da Educação, de João Costa. “A resposta imediata que vamos dar aos serviços mínimos, já a partir de segunda-feira [amanhã], vai ser parar e encerrar as escolas de Norte a Sul do país em todo o Portugal", anunciou no fim da marcha de sábado entre o Ministério da Educação e Belém, que juntou em Lisboa profissionais vindos de pelo menos 37 cidades.