TAP faz chover novidades e aposta no Brasil, EUA e Venezuela

Em tempo de greves e negociações, não faltam anúncios de "novidades" na TAP: a companhia mostrou um novo lounge em Lisboa, anunciou reformulação do serviço de apoio aos clientes e, agora, garante reforço de rotas: anunciou novos voos transatlânticos, com uma aposta redobrada nas ligações ao Brasil, Venezuela e EUA. Segundo a empresa, de Junho a Setembro, no "pico de operação", haverá "um total de 17 voos adicionais", em comparação com 2022, para estes destinos, "repondo os níveis de oferta pré-pandemia".

Não há anúncios de novos destinos, mas o reforço passa, para já, em relação ao Brasil, por acrescentar mais um voo às rotas Belém (passará a quatro voos por semana), Belo Horizonte (passa a sete), Salvador (seis) e Brasília (seis). Já São Paulo ganhará mais dois voos (e passa a 20). Além destas cidades, a TAP "mantém a sua oferta" nos outros destinos brasileiros do seu mapa: Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro

Para os EUA, estão anunciadas mais cinco ligações semanais a Boston (passa a 14) e Miami (passa a 10), mais duas a Washington (10) e mais uma tanto para Chicago (cinco) como São Francisco (cinco). Está a confirmada a manutenção das rotas para Nova Iorque – aeroportos JFK e EWR (Newark).

Recorde-se que, além dos destinos referidos, que vão registar aumento da oferta, a TAP opera ainda voos directos para Nova Iorque JFK e Nova Iorque EWR, aeroportos onde vai manter a oferta à partida de Lisboa.

A Venezuela, com uma grande comunidade portuguesa, é o terceiro destino americano a ser mais bem servido no Verão: passará de dois para três voos semanais, depois de só em Junho terem sido retomados os voos regulares.

Para breve, a companhia tem mais novidades na manga. Em comunicado, a TAP lança o teaser para um tema que já teve o seu reforço de polémicas no passado: "em breve", haverá "boas notícias relativas à sua oferta de voos intercontinentais à partida do Porto".

Foto Um detalhe do Lounge Premium renovado dr

Lounge mais premium, apoio a clientes com Teleperformance

Em Lisboa, também houve novidades recentes: foi reaberto o Premium Lounge no Aeroporto de Lisboa, que esteve em obras de "renovação" durante um mês. Um espaço de 850m2 que poderá receber "até 320 passageiros em simultâneo", com novos pontos de bebidas e comidas e uma onda mais "verde" com plantas. A ementa passará a oferecer "pratos mais portugueses".

Já para tornar "mais ágil, eficiente e rápido" o apoio ao cliente, anunciou a empresa na semana passada, a TAP estabeleceu um acordo com a empresa Teleperformance. Esta será "a responsável global pelo atendimento ao cliente da TAP nas áreas de help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais". A gigante dos call-centers também passa a "operar o novo centro de contacto da TAP para apoio a agências de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de Julho de 2023". A "estrutura de serviços" nos mercados em que actua conta com "o contributo estável de 700 trabalhadores" para prestarem serviço em "várias línguas, incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão". "Mais de 90% dos operadores estarão baseados em Portugal e no Brasil, com sede em Portugal", detalhava-se.