TAP retoma voos regulares para a Venezuela no Verão

Depois das restrições aos voos durante a pandemia, a Venezuela anunciou em Fevereiro que Portugal estava na lista de países que poderia voltar a realizar ligações regulares com o país, uma medida há muito esperada e defendida pela comunidade portuguesa local. A TAP confirmou esta sexta-feira que os voos serão retomados, mas apenas no Verão, realizando-se até lá apenas alguns “voos especiais”.

Segundo a companhia, serão retomados os voos regulares Lisboa – Caracas a partir de 21 de Junho, sendo que estas ligações se realizarão duas vezes por semana.

Até essa “retoma”, refere a empresa num breve comunicado, apenas serão realizados três voos: 21 de Abril, 5 e 16 de Maio.

Os voos serão operados num aparelho A330neo, que tem capacidade para 298 passageiros.

No site da TAP, Caracas já surge na lista dos destinos com um valor desde 687 euros ida e volta, mas os bilhetes não estavam ainda disponíveis no momento desta publicação.

Na informação da empresa, adianta-se que os voos regulares, às terças e sábados, têm partida de Lisboa às 12h10, chegada a Caracas às 15h50 (hora local). Regresso com saída de Caracas às 18h20, chegada a Lisboa às 7h25 do dia seguinte.