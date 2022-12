Bélgica, Dinamarca, Espanha e Reino Unido: os postais de Natal das famílias reais

Os retratos das famílias reais europeias já se tornaram uma tradição anual para desejar as boas festas. Os príncipes de Gales, William e Kate, partilharam uma fotografia com os três filhos.

Faltam dez dias para o Natal e as famílias reais europeias já começaram a desejar as boas festas. Depois de Carlos III ter partilhado a primeira imagem festiva ao lado da rainha consorte Camila, também o filho e a nora, William e Kate, revelaram o postal de Natal em família. Por toda a Europa, da Bélgica a Espanha, a realeza aproveita a quadra para publicar um novo retrato.

A família real britânica continua a ignorar o tumulto causado pela série documental Harry & Meghan, onde o duque de Sussex acusa os Windsor de mentirem para proteger o irmão. Indiferentes à polémica, os príncipes de Gales, William e Kate, publicaram, nesta quarta-feira, o postal de Natal da família, onde surgem com os três filhos: George, Charlotte e Louis.

A fotografia dos cinco foi tirada pelo fotógrafo Matt Porteous, durante este ano, em Norfolk, na Inglaterra. William e Kate estão de mãos dadas com as crianças e vestem ganga e ténis, de forma descontraída. Tem sido, aliás, esse o tom das fotografias oficias da família para o Natal. Em 2021, publicaram um retrato de uma visita à Jordânia.

Publicar uma nova fotografia oficial por ocasião das festas já se tornou uma tradição nas famílias reinantes na Europa e é sempre um momento aguardado por quem os segue. Os monarcas espanhóis Felipe e Letizia escolheram dar protagonismo às filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofia. A infanta mais nova surge abraçada à irmã diante de um cenário de Outono, num gesto que a imprensa espanhola interpreta como de apoio à herdeira do trono.

Não se sabe ao certo onde terá sido tirada a fotografia — era comum publicarem postais retratados nas Astúrias, de onde é natural a rainha Letizia. No ano passado, os reis e as filhas foram fotografados nos jardins do Palácio da Zarzuela, nos arredores de Madrid, a sua residência oficial. O retrato deste ano é acompanhado por um cartão de boas festas assinado em manuscrito por Felipe, Letizia, Leonor e Sofia em espanhol e inglês.

O cartão dos reis da Bélgica, Philippe e Mathilde, é semelhante ao dos espanhóis com a assinatura dos soberanos. Na fotografia, estão acompanhados dos quatro filhos: a princesa Elisabeth, de 21 anos, Gabriel, de 19, Emmanuel, com 17, e Eléonore com 14. Elisabeth é duquesa de Brabant e a herdeira oficial do trono, depois de as regras terem mudado em 1991, permitindo que as filhas mais velhas sejam as primeiras na linha de sucessão.

Na Dinamarca e no Mónaco

Mais a norte, está Margarida II da Dinamarca, a rainha há mais tempo no trono, depois da morte de Isabel II. A família real dinamarquesa continua a celebrar o Natal de forma original com um calendário de Advento, onde mostram os bastidores do mês de Dezembro, não só dos membros da realeza, como dos funcionários do palácio. É a sétima vez que assinalam assim a quadra, chamando-o de “Natal por trás das janelas do palácio”.

No calendário de advento dinamarquês mostram-se detalhes como as receitas que a família põe na mesa da consoada ou os enfeites da árvore de Natal do Palácio de Marselisborg, onde a rainha Margarida passa sempre o Natal.

Sem retrato oficial para já, os príncipes do Mónaco, Alberto e Charlene, inauguraram a época natalícia no principado na tradicional cerimónia das árvores de Natal, nesta quarta-feira, quando é inaugurada a decoração oficial do palácio. Os príncipes, cujo casamento tem estado envolto em mistério, foram acompanhados dos filhos, os gémeos de 8 anos, Jacques e Gabriella.

Foto Charlene e Alberto com os dois filhos Reuters/Pool

Nas redes sociais, fizeram sucesso as fotografias dos pequenos príncipes deslumbrados com a nova decoração. Gabriella foi, ainda, ajudante do Pai Natal que distribuiu presentes pelas crianças que acorreram à residência dos príncipes. Os gémeos, contou Charlene, em entrevista ao jornal Nice-Matin, protegem-se mutuamente e têm um “vínculo único”.