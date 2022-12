Harry e Meghan dispararam críticas. E, apesar do melodrama romântico, podem ser os mais prejudicados

Há algum cinismo quando se duvida de quem faz declarações de amor em catadupa? Certamente que sim. Mas é impossível assistir à série documental da Netflix Harry & Meghan e não acabar com a sensação de excesso de mel, de melodrama hollywoodesco ou de novela Harlequin, onde chove romance a cada cena, com o casal a mostrar-se tão apaixonado como no primeiro dia, em todas e quaisquer situações.