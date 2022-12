Carlos III escolhe primeira imagem de Natal e é de quando ainda não era rei

Ainda a digerir a estreia da série documental Harry & Meghan, na Netflix, o Palácio de Buckingham optou por desviar as atenções para algo mais festivo, divulgando, neste domingo, a fotografia do primeiro cartão de Natal de Carlos como monarca. E a selecção recaiu sobre uma imagem, captada durante os Jogos Braemar na Escócia, em que Carlos ainda era o herdeiro da coroa.

O Encontro de Braemar, uma celebração dos jogos tradicionais escoceses, desporto e dança, era um dos eventos preferidos de Isabel II, que se viu forçada, na última edição, a cancelar a sua presença pela primeira vez no seu reinado de 70 anos​. Em sua representação, foram o príncipe de Gales e a sua mulher, Camila.

O momento recorda-se, agora, no postal de Natal do rei e da rainha consorte, com uma fotografia de 3 de Setembro, cinco dias antes da morte da rainha Isabel II.

Até agora, não houve nenhuma comunicação oficial a reagir aos primeiros três episódios da série documental em que os duques de Sussex se propõem a contar "toda a verdade" do seu romance, mas também do que os levou a afastarem-se da realeza.

No arranque de Harry & Meghan, informa-se que "os membros da família real recusaram-se a comentar o conteúdo desta série".