Harry & Meghan estreia na quinta. Príncipe acusa família real de “jogo sujo”

O príncipe Harry acusa a família real britânica de divulgar regularmente histórias uns dos outros, considerando o comportamento “um jogo sujo”. A acusação, que inclui a família mais alargada, surge num novo teaser da série documental da Netflix, em que os duques de Sussex aceitaram falar na primeira pessoa.

Os primeiros três episódios da série estarão disponíveis, nesta quinta-feira, 8 de Dezembro, avançou o serviço de streaming, entre uma série de especulações generalizadas sobre o que o casal dirá sobre os restantes membros da realeza.

Desde que Harry e Meghan se demitiram das funções reais, há dois anos, e se mudaram para a Califórnia têm tecido críticas ferozes à monarquia britânica, acusando-a inclusive de racismo, o que a família prontamente rejeitou.

O príncipe deu a entender em entrevistas que actualmente mal fala com o resto da família, sobretudo com o seu pai, o rei Carlos, e o irmão mais velho, o príncipe William, o herdeiro ao trono. "Ninguém sabe toda a verdade", diz Harry no vídeo divulgado. “Nós sabemos.”

O Palácio de Buckingham não emitiu quaisquer declarações sobre a série documental e não respondeu aos pedidos de comentários enviados nesta segunda-feira.

No pequeno clip, Harry diz que as pessoas que trabalham como membros da Casa Real dão histórias uns dos outros aos jornalistas. "Há uma hierarquia da família. Há fugas, mas também há histórias encomendadas”, ressalva. "É um jogo sujo.”

Alimentar o frenesim

Uma voz no trailer, que parece ser a de Harry, também se refere à “dor e sofrimento das mulheres que se casam nesta instituição”, enquanto mostra imagens da falecida mãe, Diana, e da sua cunhada Kate, chamando-lhe um "frenesim mediático".

A última vez que Harry e Meghan falaram sobre a sua relação com os outros reais, numa entrevista com Oprah Winfrey em Março de 2021, a instituição mergulhou numa das suas maiores crises dos últimos tempos.

Após a entrevista, o Palácio de Buckingham prometeu abordar seriamente as questões que foram levantadas, observando ao mesmo tempo que “algumas recordações podem variar”. William também reagiu, declarando alguns dias depois: "Não somos racistas".

No Reino Unido, nos últimos dias, a imprensa tem dado voz a fontes anónimas que acusam o casal de declarar guerra aos Windsor. O lançamento do primeiro teaser, na semana passada, coincidiu com (e ofuscou) a primeira viagem de William e de Kate aos Estados Unidos em oito anos. A visita foi também ensombrada por acusações de racismo que envolveu a madrinha de 83 anos de William, que renunciou ao seu papel honorário na família real.

Os reais estarão agora a preparar-se para mais revelações de Harry e Meghan quando a série estrear esta semana. “É realmente difícil olhar para trás agora e dizer ‘que raio aconteceu'”, diz Harry no trailer, numa aparente referência à sua experiência e à de Meghan na família real.