Isabel II volta a faltar a compromissos por problemas de mobilidade

A rainha Isabel II não comparecerá ao Encontro de Braemar, nas Terras Altas da Escócia, sendo a primeira vez que falta ao evento em 70 anos de reinado. As razões prendem-se com problemas de mobilidade que já a levaram a cancelar a sua presença noutros acontecimentos.

Uma fonte do Palácio de Buckingham disse, nesta sexta-feira, que a decisão foi tomada tendo em mente o conforto da monarca, que completou 96 anos em Abril. O príncipe Carlos, herdeiro do trono, estará presente como planeado.

Desde o último Outubro, em que a rainha passou uma noite no hospital por uma doença não especificada, Isabel II tem vindo a poupar-se e a faltar a alguns momentos relevantes do seu cargo, como a abertura do Parlamento. Os seus assessores falam em problemas de mobilidade e, das vezes que foi vista em público, a monarca mostrou-se apoiada numa bengala.

Ainda esta semana, Buckingham informou que a rainha, pela primeira vez no seu longo reinado, dará posse ao novo primeiro-ministro britânico na sua residência no Castelo de Balmoral, na Escócia, em vez de no palácio londrino, para evitar que a sua dificuldade de mobilidade prejudique o momento.

O Encontro de Braemar é uma celebração dos jogos tradicionais escoceses, desporto e dança, precisamente na aldeia de Braemar, a cerca de 100 quilómetros a oeste de Aberdeen. Os jogos, que se realizam desde 1832, têm tido entre a assistência os monarcas reinantes e outros membros da família real desde que a rainha Vitória participou no evento pela primeira vez em 1848, confirmaram os organizadores.

Isabel II é actualmente a segunda monarca com o reinado mais longo de todo o mundo. A rainha está há 70 anos e 206 dias no trono, atrás apenas de Luís XIV, o Rei Sol​, que esteve à frente dos destinos da França ao longo de 72 anos e 110 dias.