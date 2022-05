Isabel II não vai à abertura do Parlamento. O motivo: “problemas de mobilidade”

A rainha Isabel II não comparecerá à abertura do Parlamento, esta terça-feira, uma vez que teve uma recaída nas questões relacionadas com a sua mobilidade, informou o Palácio de Buckingham esta segunda-feira, acrescentando que o seu filho e herdeiro da coroa, o príncipe Carlos, tomaria as rédeas da agenda governamental.

A monarca britânica, de 96 anos, foi forçada a cancelar uma série de compromissos públicos desde que foi hospitalizada em Outubro passado por uma doença não especificada, embora tenha continuado a desempenhar virtualmente muitas das suas funções.

“A rainha continua a ter problemas esporádicos de mobilidade e, após consultar os seus médicos, decidiu relutantemente que não comparecerá amanhã à Abertura Estatal do Parlamento”, disse o Palácio de Buckingham numa declaração.

“A pedido de sua majestade, e com o acordo das autoridades competentes, o príncipe de Gales lerá o discurso da rainha”, acrescentou o Palácio, que fez questão de sublinhar que “o duque de Cambridge [William] também estará presente”.

O Palácio recusou-se a dar pormenores sobre a doença de Isabel II, mas uma fonte disse estar relacionada com problemas que a soberana enfrentou ao longo do ano passado.

A decisão de não comparecer no Parlamente foi feita no dia em que Isabel II se tornou a terceira monarca com o reinado mais longo de todo o mundo, ultrapassando João II do Liechtenstein. A rainha está há 70 anos e 92 dias no trono, atrás apenas de Bhumibol Adulyadej, da Tailândia, que reinou mais 34 dias (e que se espera que o apanhe já em Junho), e Luís XIV, o “​Rei Sol”​, que esteve à frente dos destinos da França ao longo de 72 anos e 110 dias.

Resta saber se a rainha conseguirá marcar presença nos festejos do jubileu de platina. Na semana passada, no mesmo dia em que se soube que Harry e Meghan iriam ao Reino Unido com os dois filhos por altura das celebrações, o Palácio fez saber que a monarca planeia assistir às grandes celebrações, que se realizam entre os dias 2 e 5 de Junho, mas ressalvou que “a sua presença só será confirmada muito mais perto da hora ou mesmo no próprio dia”.

Notícia corrigida às 20h. Ao contrário do que dizia uma versão inicial deste texto, não é a primeira vez em 70 anos que Isabel II não comparece à abertura do Parlamento.