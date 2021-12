Príncipe William partilha postal de Natal da família (e parece tudo menos festivo)

De acordo com o Palácio de Kensington, as fotografias terão sido tiradas durante umas férias privadas dos duques de Cambridge na Jordânia.

É a imagem de uma família de sonho, onde todos aparentam estar felizes. Os duques de Cambridge, William e Kate, já partilharam o postal de Natal deste ano, onde surgem com os três filhos — George, de oito anos, Charlotte, com seis anos, e Louis, de três anos. “Feliz por partilhar uma nova fotografia da família, que faz parte do postal de Natal deste ano”, escreveu o Palácio de Kensington, na legenda da imagem, divulgada nesta sexta-feira, nas redes socais.

Mas há um detalhe que faz com que não pareça uma fotografia da época festiva — pelo menos tendo em conta as condições meteorológicas que se fazem sentir no Reino Unido nesta época do ano —, estão todos vestidos com roupa de Verão. De acordo com um comunicado do Palácio de Kensington, citado pelo tablóide britânico Daily Mail, as fotografias terão sido tiradas durante umas férias privadas dos duques de Cambridge na Jordânia, este ano.

Nas imagens, a família aparece descontraída naquele que parece ser um cenário no deserto. Kate Middleton veste um vestido caqui, a combinar com o coordenado do marido, o príncipe William, e do filho mais velho, George — que ocupam o segundo e o terceiro lugar na linha de sucessão ao trono, respectivamente. Já os mais novos, Charlotte e Louis, vestem-se também a combinar mas em tons de azul.

A escolha da Jordânia não foi feita ao acaso. A duquesa de Cambridge viveu ali durante dois anos, quando era criança, enquanto o pai, que trabalhava na British Airways, esteve destacado naquele país. O príncipe William visitou a Jordânia em 2018, pouco depois do nascimento do príncipe Louis, como parte de uma visita ao Médio Oriente.

Na fotografia do ano passado, tirada pelo fotógrafo Matt Porteous, a família surgia na casa de campo Anmer Hall, em Norfolk, no Reino Unido. Todos vestiam camisolas de malha, sentados num fardo de palha, junto a uma pilha de lenha.

Normalmente, os duques de Cambridge passam as festas em Sandringham, também perto de Norfolk, com a rainha Isabel II e a restante família. Todavia, no ano passado, fruto da pandemia de covid-19, a monarca cancelou a reunião familiar. Este ano, avança o Mirror, o Natal voltará a ser celebrado com toda a pompa e circunstância — mesmo depois de a rainha ter visto a sua rotina alterada por diversos percalços de saúde.

Na galeria de imagens acima, espreite os postais de Natal dos duques de Cambridge dos anos anteriores.