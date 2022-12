Red Hot Chili Peppers vão actuar no Nos Alive 2023

Banda de Los Angeles é cabeça de cartaz no dia 6 de Julho, que abre a 15.ª edição do festival.

Os norte-americanos Red Hot Chili Peppers vão voltar a Portugal, desta vez como cabeças de cartaz do Nos Alive de 2023, anunciou esta segunda-feira a produtora Everything is New.

A banda californiana junta-se ao cartaz da 15.ª edição do festival, que já conta com outros oito nomes confirmados: Lizzo, Sam Smith,​ IDLES, Black Keys, Angel Olsen, Men I Trust, Sylvan Esso e Tash Sultana.

Será o primeiro concerto no Nos Alive do conjunto de Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante. O grupo chegou a ser uma das bandas anunciadas para a edição de 2021, que viria a ser adiada devido à pandemia.

O concerto no dia 6 de Julho, a primeira noite de concertos no Passeio Marítimo de Algés, será o primeiro dos Red Hot Chili Peppers desde 2017, quando actuaram no Super Bock Super Rock.

No repertório trarão, para além dos grandes êxitos que fazem sempre parte dos concertos, temas de dois álbuns lançados este ano, Unlimited Love e Return of the Dream Canteen. Ambos alcançaram o primeiro lugar de vendas da Billboard, fazendo da banda a primeira a conseguir esse feito em 17 anos.

A 15.ª edição vai decorrer nos dias 6, 7 e 8 de Julho de 2023, regressando ao formato de três dias. Na edição de 2022, com quatro dias de concertos, passaram pelo Passeio Marítimo de Algés 210 mil pessoas. Este ano, os preços base são de 74 euros para um bilhete diário, 148 euros para passe de dois dias e 179 euros para os três dias de festival.