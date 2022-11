Nos Alive 2023 anuncia primeiro nome: Black Keys

Banda norte-americana actuará no primeiro dia do festival, a 6 de Julho.

Os norte-americanos The Black Keys são o primeiro nome do cartaz do festival Nos Alive para 2023, anunciou esta quarta-feira a promotora Everything is New. O evento decorre nos dias 6, 7 e 8 de Julho do próximo ano.

Segundo a promotora, os Black Keys subirão ao palco principal, o palco Nos, no dia 6 de Julho. A banda de Akron, Ohio, vem mostrar o seu álbum mais recente, Dropout Boogie, editado este ano.

Os bilhetes para a 15.ª edição do festival já estão à venda, embora não sejam ainda conhecidos quaisquer outros nomes no cartaz.

Os preços base são de 74 euros para um bilhete diário, 148 euros para passe de dois dias e 179 euros para os três dias do festival. São os preços mais elevados desde que o evento se realiza no Passeio Marítimo de Algés (em 2019, o passe de três dias custava 149 euros, por exemplo, e este ano mantém-se o preço de 2022, ano em que excepcionalmente o festival teve quatro dias).

“Este ano o público terá a possibilidade de comprar o seu bilhete às prestações através do site da SeeTickets”, informa a Everything is New.

Em 2022, o festival recebeu 210 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento.

Os Black Keys já se tinham apresentado no Nos Alive, em 2014, e estrearam-se nos palcos portugueses em 2012 no Pavilhão Atlântico.