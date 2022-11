Angel Olsen junta-se ao cartaz do Nos Alive

Dois meses após o par de concertos que a trouxe ao Capitólio, em Lisboa, o nome de Angel Olsen volta a ser alinhado para uma actuação em Portugal. A artista é a segunda confirmação para a 15.ª edição do Nos Alive, que decorrerá de 6 a 8 de Julho do próximo ano no Passeio Marítimo de Algés. A cantora e compositora norte-americana actuará no último dia do festival.

Tal como na sua última passagem por Lisboa, o concerto deverá ter como foco o seu último álbum, Big Time, lançado em Junho e já considerado um dos dez melhores álbuns do ano pela revista Time, como sublinha a organização do festival.

O anúncio da actuação de Angel Olsen surge um dia depois da primeira confirmação oficial para o Nos Alive 2023, os Black Keys, e também de uma primeira leva de nomes para a segunda edição do Meo Kalorama, que se realizará em Setembro e contará com Arcade Fire, Florence + The Machine, Foals, Metronomy, The Blaze, Amyl & The Sniffers, Capitão Fausto, Dino D'Santiago e Rita Vian.