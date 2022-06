Angel Olsen a soar maior que a vida

Que havia uma cantora country em Angel Olsen não será propriamente uma surpresa. A country esteve sempre em subtexto na música da cantora e compositora de St. Louis, mesmo se foi pela sensibilidade folk que primeiro reparámos nela, mesmo que tenha mostrado queda para catarse rock’n’roll, mesmo que nunca tenha escondido o prazer e a curiosidade pela experimentação, contaminando a sua escrita de outras linguagens, de outros adornos de produção. Isso o mostraram Burn Your Fire For No Witness, o álbum de 2014, o segundo da sua carreira, que a colocou no mapa musical, o seu sucessor, o feérico My Woman (2016), e o multifacetado All Mirrors (2019). Assim sendo, não devia ser surpresa aquilo que nos mostra agora a música que deu os primeiros passos enquanto membro da banda de Bonnie Prince Billy.