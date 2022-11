Idles são a terceira banda anunciada para o Nos Alive de 2023

A banda de Bristol actua no Passeio Marítimo de Algés a 7 de Julho, no segundo dia de festival. Esta semana foram também confirmados Black Keys e Angel Olsen.

O festival só acontece em Julho do próximo ano, mas, a oito meses de distância, começam a definir-se vagamente os contornos do cartaz. Esta semana tivemos, primeiro, o anúncio do regresso dos Black Keys a Portugal — e ao Nos Alive, onde actuaram em 2014. Chegou, depois, a confirmação de Angel Olsen, que vimos recentemente no Capitólio a apresentar Big Time, o seu álbum mais recente. Esta sexta-feira ficámos a conhecer um terceiro nome: os Idles estarão no Passeio Marítimo de Algés, no palco principal, a 7 de Julho de 2023, o segundo dos três dias de festival.

O anúncio chegou na manhã desta sexta-feira, oficializando a presença da banda que, desde a edição do álbum de estreia Brutalism, em 2017, se tornou um nome cimeiro do rock britânico actual, estatuto que o seu sucessor, Joy As Act of Resistance, elevaria a fenómeno global. Nascidos em Bristol, criam música emocionalmente intensa e intensamente física, tentando captar em som todo um universo de tensões, frustrações e ambições contemporâneas: visão macroscópica sobre a Inglaterra do Brexit, visão microscópica virada para os efeitos no íntimo de um presente divisivo e individualista.

Liderados pelo vocalista Joe Talbot, editaram, depois de Joy As Act of Resistance, Ultra Mono, em 2020, e Crawler, em 2021. Em Dezembro irão reeditar em vinil o álbum de estreia, numa edição intitulada Five Years of Brutalism. Paralelamente ao percurso discográfico estrearam em 2020 o documentário Don’t Go Gentle: A Film About Idles, realizado por Mark Archer e que seria exibido no ano seguinte no Porto/Post/Doc.

Apesar da ainda breve carreira, os Idles já passaram várias vezes por palcos portugueses. Em 2018 estiveram no Nos Primavera Sound, no Porto, e deram também concertos em nome individual no Lisboa ao Vivo – LAV e no Hard Club. Em 2019 passaram pelo festival a que regressarão em Julho e, já este ano, passaram pelo Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em Março, e integraram, em Agosto, o cartaz do Vodafone Parede de Coura.

A 15.ª edição do Nos Alive terá lugar no Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7 e 8 de Julho de 2023. Os preços base são de 74 euros para um bilhete diário, 148 euros para passe de dois dias e 179 euros para os três dias de festival.