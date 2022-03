Idles: Lisboa estava a precisar de uma descarga de energia assim

A expectativa. Podia ser um momento inesquecível (como foi o concerto do Lisboa ao Vivo no final de 2018), mas era difícil: na altura estavam ainda em ascensão e no repertório traziam os dois álbuns mais entusiasmantes (Brutalism, de 2017 e Joy as an Act of Resistance, de 2018); como também podiam ficar aquém, porque entretanto lançaram dois álbuns menos conseguidos (Ultra Mono, de 2020 e Crawler, de 2021) e pelo meio houve a pandemia, com a presença no Coliseu dos Recreios de Lisboa a ter de ser adiada por duas vezes.