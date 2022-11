Lizzo estreia-se em Portugal no Nos Alive de 2023

A cantora e actriz norte-americana Lizzo, fenómeno de vendas e popularidade, estreia-se em Portugal a 7 de Julho no palco principal do festival Nos Alive, anunciou a promotora Everything is New na manhã desta terça-feira.

Lizzo actuará então na 15.ª edição do Nos Alive trazendo três Grammy na bagagem e os êxitos dos álbuns Cuz I Love You (2019) ou Special (2022).

O seu nome junta-se aos Idles, Black Keys e Angel Olsen no cartaz em construção do festival que decorre no Passeio Marítimo de Algés (Oeiras).

O evento decorre nos dias 6, 7 e 8 de Julho do próximo ano e os preços base são de 74 euros para um bilhete diário, 148 euros para passe de dois dias e 179 euros para os três dias do festival. São os preços mais elevados desde que o evento se realiza no Passeio Marítimo de Algés (em 2019, o passe de três dias custava 149 euros, por exemplo, e este ano mantém-se o preço de 2022, ano em que excepcionalmente o festival teve quatro dias).