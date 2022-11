Luta pelo controlo do Congresso dos EUA está renhida, sem sinais da “onda republicana”

Nem o Partido Republicano está a ter um desempenho tão avassalador como se previa, nem o Partido Democrata está a ter uma noite eleitoral tão desastrosa como se esperava. São estas as principais conclusões a retirar, por esta altura, dos resultados conhecidos e das previsões sobre as eleições intercalares nos Estados Unidos, onde se luta pelo controlo do Senado e da Câmara dos Representantes e onde também se disputam cargos de governadores e de outros dirigentes estaduais e locais.

Numa altura em que ainda há milhões de votos por contabilizar – no Alasca, por exemplo, as urnas só fecharam às 6h de Portugal continental – e tendo em conta as diferentes leis e métodos de contagem entre os 50 estados norte-americanos e o facto de as principais corridas nas duas câmaras do Congresso ainda estarem demasiado renhidas para serem declarados os vencedores, parece ser cada vez mais certo que os resultados finais ainda vão demorar algumas horas (ou até dias) a chegar.

“Não é definitivamente uma onda republicana, isso é certo”, assumiu o senador republicano Lindsey Graham, em declarações à MSNBC.

Ainda assim, a expectativa continua a ser a de que o Partido Republicano vai reconquistar a a Câmara dos Representantes, que tem actualmente maioria democrata. A contagem do New York Times atribui, neste momento, 186 congressistas ao GOP, contra 150 dos democratas. A maioria atinge-se como pelo menos 218 membros.

Quanto ao Senado – onde apenas um terço da sua composição foi a votos – ainda é cedo para tirar grandes conclusões, uma vez que as corridas em estados como a Georgia, o Arizona o Nevada ou a Pensilvânia estão muito equilibradas. O jornal nova-iorquino atribui, por esta hora, 48 senadores aos democratas e 47 aos republicanos – a câmara alta tem 100 membros.

Actualmente, tanto o Partido Democrata como o Partido Republicano têm 50 senadores. Mas os democratas têm vantagem, uma vez que o voto da vice-presidente, Kamala Harris, serve de desempate.

No que toca às eleições para os cargos de governadores, destaca-se reeleição de Ron DeSantis – visto com um potencial candidato republicano nas presidenciais de 2024 –, na Florida, e a vitória de Brian Kemp, também republicano, contra a democrata Stacy Abrams, na Georgia.

As eleições de terça-feira nos Estados Unidos são o primeiro grande teste eleitoral desde a vitória de Joe Biden nas presidenciais de 2020 e da invasão do Capitólio, por apoiantes de Donald Trump, em 2021.

Tradicionalmente, as midterms são um barómetro de avaliação dos primeiros dois anos de mandato do Presidente e da capacidade de mobilização do partido na oposição para a eleição presidencial seguinte. No caso concreto destas eleições, existe uma enorme expectativa para se perceber se, à luz dos resultados finais, Trump vai mesmo avançar para uma recandidatura.

Os norte-americanos deslocaram-se às urnas num dos períodos mais polarizados e divisivos de que há memória nos Estados Unidos, com episódios cada vez mais comuns de violência política.

Prova dessa divisão é o facto de mais de metade dos candidatos republicanos nestas eleições questionar publicamente a vitória de Biden em 2020 ou até defender que foi “roubada” – apesar de os mais de 50 processos judiciais movidos pela equipa de Trump terem sido todos chumbados em tribunal.

Durante a campanha, Joe Biden defendeu mesmo que é a democracia norte-americana que está em causa nestas eleições.

A conquista republicana do Congresso poderá ter como consequência o desmantelamento da comissão de inquérito que está a investigar o ataque ao Capitólio ou a criação de outras comissões potencialmente embaraçosas para os democratas, nomeadamente sobre a retirada do Afeganistão ou os negócios de Hunter Biden (filho do Presidente).