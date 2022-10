Maioria dos candidatos republicanos em Novembro rejeita eleição de Biden

Dois anos depois de Donald Trump ter quebrado uma das principais tradições da democracia dos Estados Unidos, ao recusar-se a aceitar a sua derrota na eleição presidencial de 2020, centenas de candidatos do Partido Republicano a diversos cargos ameaçam seguir-lhe as pisadas dentro de três semanas. Nas primeiras eleições em todo o país após a invasão do Capitólio, marcadas para 8 de Novembro, mais de 200 republicanos com fortes hipóteses de serem eleitos, em 48 dos 50 estados, negam a legitimidade da vitória de Joe Biden em 2020 – e muitos dos que triunfarem nas suas eleições vão ter um papel fundamental na certificação dos resultados da eleição presidencial em 2024.