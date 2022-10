Casa do Brasil festeja Lula: “Espero que exista respeito pelos resultados eleitorais”

“Canta, canta, minha gente/ Deixa a tristeza pra lá/ Canta forte, canta alto/ Que a vida vai melhorar”: foi ao som de Martinho da Vila que as duas centenas de brasileiros que na noite deste domingo se juntaram na Casa do Brasil de Lisboa iniciaram os festejos da eleição de Lula da Silva como Presidente do país. Houve gritos de alívio, dança, choro de alegria e muitos cânticos. “Esperamos quatro anos por esse momento”, afiança Celso, 68 anos.

A esperança foi rainha durante toda a noite e as expectativas dos apoiantes do Presidente eleito não saíram goradas. “É uma sensação maravilhosa”, “estamos muito felizes”, vão respondendo. Celso, que há 30 anos se mudou para Portugal, continua a festejar aquela que diz ser “a vitória da democracia”.

Mas é com preocupação que olha para o futuro depois de conhecidos os resultados que polarizaram o país: “Espero mesmo que Lula suba ao poder e que exista respeito pelos resultados eleitorais.”

O mesmo receio já tinha sido partilhado horas antes — quando apenas cerca de 5% das urnas tinham sido abertas — por Daniel Mendes. “Preocupa-me, se o Lula ganhar, que os bolsonaristas não aceitem a vitória, numa tentativa de fraude e até réplica do que aconteceu com Trump nos Estados Unidos da América, e haja um novo [episódio como o do ataque ao] Capitólio. E no Brasil já há muitos casos de fraude, coacção, tentativa de impedir o voto como aconteceu este domingo.”

Foto Nuno Ferreira Santos

O professor de Filosofia chegou a Portugal em Setembro para fugir ao Governo de Jair Bolsonaro. Agora a cumprir um doutoramento em Lisboa, dizia que estas eleições eram decisivas em relação ao seu regresso ao Brasil uma vez terminado o ciclo de estudos.

“Se Bolsonaro vencer, não volto”, lamentava. Mas Lula saiu vencedor e o êxtase era visível entre os que festejavam na Casa do Brasil. “É a reconquista democrática”, chamou-lhe Traína, 33 anos.

“Estamos com esta esperança, este alento, desde que o Lula se candidatou, porque ele tem muito peso no Brasil e esperamos tê-lo como Presidente”, atirava no início da noite. Antes de ser conhecido o vencedor destas eleições, os brasileiros mostravam-se ainda apreensivos quanto ao desfecho que iriam encontrar no final da noite, muito devido às operações montadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), à revelia das directrizes das autoridades eleitorais.

Apesar de o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ter garantido que nenhum eleitor foi impedido de votar por causa dessas operações, a situação tinha-a deixado “apreensiva” porque deixava “muita imprevisibilidade no ar”.

Foto Nuno Ferreira Santos

Quanto aos festejos, esses prolongaram-se noite fora: não cansados e com energias renovadas, dançaram ao som de músicas que evocavam a cor do Partido dos Trabalhadores e que pintava a Casa do Brasil, o vermelho.

Para trás, deixaram por momentos a memória do governo de Jair Bolsonaro. Amanhã pensam nisso, como diz Elisângela, 42 anos, “porque é aí que vão tentar defraudar os resultados das eleições”. “Mas hoje a gente festeja.”

“Há pouco emocionei-me muito porque esta vitória é por todas as pessoas que vivem escondidas no Brasil, que fugiram do seu país, é pelos indígenas e por todas as pessoas negras que são mortas diariamente e todas aquelas que morreram durante a pandemia enquanto o Presidente era inconsequente”, sublinhava. “Não é por mim, é por todas essas pessoas.”