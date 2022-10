Deputada bolsonarista empunha arma no centro de São Paulo

A deputada federal brasileira Carla Zambelli, do Partido Liberal, apoiante do Presidente Jair Bolsonaro, foi filmada a empunhar uma arma de fogo e a perseguir um indivíduo em pleno centro de São Paulo. O incidente ocorreu este sábado.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Zambelli é vista a entrar num estabelecimento comercial onde estaria o seu alvo, que é manietado por transeuntes.

Momentos antes, em imagens registadas noutro vídeo, o homem em causa é filmado a ser perseguido por Zambelli e a sua comitiva após um momento de tensão em que a deputada é vista a cair, mas em que o contexto não é claro.

Posteriormente, Zambelli publicou um vídeo no Instagram em que alega ter sido alvo de uma agressão durante uma acção de campanha. “Fui agredida agora há pouco”, diz, acompanhada de agentes policiais. “Me empurraram no chão, um homem negro. Eles usaram um negro para vir para cima de mim”, acrescenta. Contudo, as imagens não mostram o indivíduo em causa a empurrar a deputada.

Zambelli disse ainda ter sido alvo de diversas ameaças de morte desde sexta-feira, quando o seu número de telefone terá sido divulgado nas redes sociais.

Este é o mais recente incidente a marcar a tensa campanha eleitoral que termina este sábado. Na sexta-feira, um político do Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula da Silva, Reginaldo Camilo dos Santos, foi morto a tiro também no estado de São Paulo.

No domingo, o Brasil vai a votos na segunda volta das presidenciais para escolher entre Lula e Bolsonaro, com o antigo Presidente a partir em vantagem e a apostar numa dramatização das eleições nas últimas horas antes da ida às urnas.