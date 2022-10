Nas eleições presidenciais brasileiras, a vitória será do menos odiado

Lula da Silva alargou a sua base de apoio com Simone Tebet e parte como favorito para um regresso à presidência. Acossado, Bolsonaro tem estado a preparar o terreno para questionar derrota.

Ao fim de uma campanha longa, cansativa, indesejada, violenta e pouco esclarecedora, os brasileiros chegam finalmente ao dia da decisão. As eleições mais importantes desde a redemocratização contrapõem duas visões amplamente opostas, não apenas de país, mas de sociedade. Entre Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, 156 milhões de eleitores vão decidir não apenas o rumo do maior país da América do Sul para os próximos quatro anos, mas para uma nova era.