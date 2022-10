A vitória de Lula no domingo não faz desaparecer o bolsonarismo

No palco do Teatro da Universidade Católica de São Paulo, na última semana da campanha eleitoral para as eleições presidenciais brasileiras, um arco amplo de personalidades políticas, sociais e económicas era formado em torno do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT). Opositores ideológicos punham em primeiro plano a defesa do regime democrático, sob corrosão ao longo do Governo de Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL).