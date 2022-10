Reino Unido pode conhecer hoje o nome do próximo primeiro-ministro

Os britânicos podem conhecer já esta segunda-feira o nome do próximo líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido, apenas quatro dias depois de Elizabeth Truss ter apresentado a demissão.

Ao que tudo indica, será Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças, e candidato derrotado por Truss na eleição interna dos tories realizada durante o Verão para encontrar o sucessor de Boris Johnson.

Quem quiser concorrer à chefia dos tories e do Governo britânico tem até às 14h desta segunda-feira para apresentar junto do grupo parlamentar conservador 1922 Committee uma lista com pelo menos cem apoios declarados de deputados do partido na Câmara dos Comuns.

A ideia é que os candidatos – no máximo três, uma vez que há 357 parlamentares conservadores – sejam submetidos à votação dos deputados e que os dois mais votados disputem o voto dos cerca de 170 mil militantes do partido.

Mas se houver apenas um candidato, ele será declarado vencedor logo às 14h, desde que tenha os tais cem apoios.

Substituído por Liz Truss em Setembro, depois de perder a confiança de mais de 60 membros do seu Governo, em Julho, por causa de uma série de escândalos políticos, Johnson interrompeu as suas férias para angariar apoios e durante o fim-de-semana os seus aliados apregoaram que já tinha garantido os apoios necessários para concorrer.

Mas ao início da noite de domingo, garantindo que até tinha os 102 apoios e que estava confiante de que iria vencer a corrida, o ex-primeiro-ministro anunciou, porém, que este “não é o momento certo” para regressar ao número 10 de Downing Street. E desistiu.

Sobram, então, dois candidatos: Sunak e Penny Mordaunt. Mas se o antigo chancellor já tem o apoio declarado de 177 deputados – segundo as contas da BBC –, a ex-ministra das Finanças e actual líder da Câmara dos Comuns só tem 26.

Damian Green, deputado, antigo ministro e apoiante de Mordaunt, disse esta segunda-feira de manhã à BBC Radio 4 que a equipa da candidata “está confiante em alcançar os cem [deputados] antes do prazo das 14h”.

Mas as contas não estão fáceis, uma vez que muitos dos que declararam apoio a Johnson, estão agora a anunciar a sua preferência por Rishi Sunak.

Confirmando-se esse cenário, os 357 deputados do Partido Conservador serão então chamados a votar no seu candidato favorito, entre as 15h30 e as 17h30.

O resultado da votação será divulgado às 18h e, se nenhum dos candidatos desistir, abre-se a eleição aos militantes, que terão entre terça-feira e sexta-feira para participar numa votação online.

Nesse caso, o nome do vencedor da contenda e próximo primeiro-ministro ou primeira-ministra do Reino Unido será conhecido na sexta-feira.