Sunak anuncia candidatura à liderança do Partido Conservador

Rishi Sunak entrou oficialmente este domingo na corrida à liderança do Partido Conservador e do Governo do Reino Unido, juntando-se a Penny Mordaunt, que foi a primeira, na sexta-feira, a anunciar a sua candidatura.

O antigo ministro das Finanças, derrotado por Liz Truss na votação final para escolher o sucessor de Boris Johnson, no início de Setembro, reuniu, ainda antes de anunciar a candidatura, o apoio de mais 100 deputados conservadores - a última contagem dá conta de 129 parlamentares - o limite mínimo imposto pelo grupo parlamentar 1922 Committee para poder ir a votos.

"O Reino Unido é um grande país, mas estamos a enfrentar uma profunda crise económica. É por isso que estou a concorrer para ser o líder do Partido Conservador e o próximo primeiro-ministro”, afirmou Sunak na sua conta no Twitter.

“O meu desejo é consertar a economia, unir o partido e atender às expectativas do nosso país”, escreveu, prometendo “integridade, profissionalismo e responsabilidade em todos os níveis de governo”.

Dos potenciais candidatos à sucessão de Liz Truss na liderança do partido e do Governo britânico falta saber se Boris Johnson entrará, ainda este domingo, na corrida. Jacob Rees-Mogg, actual ministro do Comércio e o primeiro tory a manifestar publicamente o apoio ao antigo primeiro-ministro, disse este domingo que Johnson “vai, claramente, concorrer”.

Mogg assegurou que Johnson já atingiu a centena de apoios necessários para concorrer à liderança mas, do lado dos apoiantes de Sunak, persiste o cepticismo se tal respaldo é real. Para já, e segundo a contagem da BBC, o antecessor de Truss terá recolhido apenas o apoio de 55 deputados conservadores.

Johnson reuniu-se no sábado à noite com Sunak mas da conversa entre os dois não terá saído qualquer acordo sobre uma possível solução governativa para o futuro imediato.

O prazo para a apresentação de candidaturas com o apoio declarado de 100 parlamentares termina às 14h desta segunda-feira. Se apenas se apresentar um candidato com esse número de apoios, será automaticamente declarado vencedor. Se houver dois candidatos, os deputados tories efectuarão uma votação “indicativa” sobre o seu favorito ao final da tarde, sendo que a escolha entre os dois finalistas caberá aos militantes, numa votação online, realizada entre terça-feira e sexta-feira.

Com 129 apoios declarados, Rishi Sunak apresenta-se como o grande favorito a ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Na mensagem em que apresentou a sua candidatura, o também deputado por Richmond afirmou: “Servi como vosso ministro das Finanças, ajudando a conduzir a nossa economia através dos momentos mais difíceis. Os desafios que enfrentamos são agora ainda maiores. Mas também as oportunidades, se fizermos a escolha certa”.

“Estou pedir-vos a oportunidade de ajudar a resolver os nossos problemas. De levar o nosso partido e o nosso país para as próximas eleições gerais, confiantes no nosso histórico, firmes nas nossas convicções e prontos para liderar novamente”, acrescentou Sunak.