Candidatura de Boris Johnson à liderança dos tories e do Governo britânico ganha força

Começou como uma hipótese meramente académica na quinta-feira, foi ganhando força e apoiantes ao longo desse dia e esta sexta-feira já é um cenário altamente plausível: Boris Johnson, antigo primeiro-ministro do Reino Unido, abandonado por mais de 50 membros do seu Governo há três meses e forçado a abandonar o cargo por causa dos inúmeros escândalos que abalaram a sua liderança, deverá avançar mesmo com uma candidatura à liderança do Partido Conservador, para substituir a sua sucessora, Elizabeth Truss.