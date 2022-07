Boris Johnson abre mão do “melhor trabalho do mundo”, mas só depois de haver sucessor

Totalmente isolado, após mais de 50 demissões, primeiro-ministro britânico renuncia à chefia do Partido Conservador, mas quer ficar no Governo até ser escolhido um “novo líder”. Opositores internos e externos exigem saída imediata e já há vários tories a ponderar concorrer ao lugar.

A aventura de Boris Johnson ao leme do Governo do Reino Unido está oficialmente a chegar ao fim, três anos depois de ter vencido a corrida interna do Partido Conservador, para substituir Theresa May, e cerca de dois anos e meio depois de ter guiado o partido para uma das suas maiores vitórias de sempre em eleições legislativas, permitindo-lhe cumprir o “Brexit” – o seu maior feito político – uns meses mais tarde.