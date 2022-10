Sunak já tem o apoio de mais de 100 deputados na corrida à sucessão de Truss

Antigo ministro das Finanças deve anunciar ainda este sábado a candidatura à liderança do Partido Conservador e do Governo britânico. Boris Johnson já regressou ao Reino Unido.

Rishi Sunak já tem o apoio de mais de cem deputados do Partido Conservador na corrida à sucessão de Liz Truss, que apresentou a demissão na quinta-feira ao fim de apenas 45 dias no cargo de primeira-ministra do Reino Unido.

O antigo ministro das Finanças, derrotado por Truss na votação final para escolher o sucessor de Boris Johnson, no início de Setembro, deverá anunciar ainda este sábado a candidatura à liderança do partido e do Governo britânico.

Entre os apoios anunciados este sábado, destaca-se o de David Frost, que foi secretário de Estado do “Brexit” durante o Governo de Johnson e que apoiou Liz Truss na eleição anterior à liderança tory.

“Boris Johnson será sempre um herói por ter alcançado o ‘Brexit’. Mas temos de seguir em frente. Não é, simplesmente, correcto arriscar a repetição do caos e a confusão do ano passado”, escreveu Frost numa publicação no Twitter, acrescentando que os tories “devem apoiar um líder capaz que possa aplicar um programa conservador”. E, para o político que liderou as negociações com a União Europeia pelo lado britânico, essa pessoa “é Rishi Sunak”.

“[Rishi] seria um primeiro-ministro muito capaz. Ele entende os problemas, consegue trabalhar a máquina e é um homem decente. Marcaria uma grande mudança no ‘sentimento’ dos anos de Boris”, acrescentou Frost.

Segundo uma sondagem do YouGov, publicada este sábado, 43% dos britânicos consideram que Sunak fará um bom trabalho como primeiro-ministro, contra 34% que dizem o mesmo de Johnson.

Boris regressa de férias

Se Sunak reúne já o apoio de mais de uma centena de deputados conservadores - o limite mínimo imposto pelo grupo parlamentar 1922 Committee para poder ir a votos - e é, segundo as casas de apostas, o grande favorito a ser o próximo chefe de Governo do Reino Unido, Boris Johnson, que regressou ao final da manhã deste sábado das suas férias na República Dominicana, terá também já recolhido o número de apoiantes suficientes para entrar na corrida, segundo informou a BBC, citando fontes próximas de Johnson.

Mas, segundo a contagem efectuada pela BBC, Boris Johnson tem, para já o apoio declarado de 50 deputados conservadores, longe dos 114 reunidos por Sunak. Já Penny Mordaunt recolheu, para já, o apoio de 22 parlamentares tories.

Johnson chegou ao aeroporto de Gatwick, em Londres, num voo em que viajou, acompanhado pela mulher e filhos, em classe turística. Segundo a Sky News, o antecessor de Liz Truss terá sido vaiado por alguns passageiros.

Entre os apoiantes de Johnson contam-se alguns pesos pesados do Partido Conservador, como Jacob Rees-Mogg, o ministro do Comércio ainda em funções, Ben Wallace, ministro da Defesa, Simon Clarke, ministro da Habitação, e Priti Patel, antiga ministra do Interior, que anunciou este sábado o seu apoio. “Boris tem o mandato para levar a cabo o nosso manifesto eleito e um histórico comprovado de acertar nas grandes decisões. Tem o meu apoio na corrida à liderança”, afirmou Patel na sua conta no Twitter.

Os aliados do antigo primeiro-ministro acreditam que na votação online dos militantes, o passo final no processo de escolha do sucessor de Liz Truss, Johnson será o vencedor, já que é ainda bastante popular entre as bases conservadoras, ao contrário de Rishi Sunak.

No entanto, outras vozes, como Jesse Norman, actual secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, alertam que eleger Johnson seria “absolutamente catastrófico”. Outro deputado tory, Roger Gale, já avisou que se Johnson voltar a ser primeiro-ministro apresentará a sua demissão da bancada parlamentar conservadora e tornar-se-á deputado independente.

Já Dominic Raab, que foi vice-primeiro-ministro de Boris Johnson, lembrou que este continua a ser alvo de um inquérito parlamentar por ter induzido deliberadamente os deputados em erro no caso do “Partygate” e que, no limite, pode levar à sua expulsão da Câmara dos Comuns. “Não podemos ter outro episódio do dia da marmota [uma referência ao filme O Feitiço do Tempo, em que o protagonista vive sucessivamente o mesmo dia quando acorda]. Temos que seguir em frente com o país e com o Governo”, disse Raab à BBC.

Analistas do Berenberg Bank alertam também para o risco de um novo Governo Johnson, segundo o Financial Times. “A maioria dos deputados conservadores não quer Johnson como líder, pelo que pode haver demissões em massa e uma espiral de caos ainda mais prolongada”, alertou o banco numa nota aos seus clientes.