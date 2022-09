Liz Truss é a nova líder dos conservadores e a próxima primeira-ministra do Reino Unido

Aos 47 anos, a segunda mulher a liderar o Foreign Office prepara-se para ser a terceira mulher a liderar o Governo de Sua Majestade, depois das também conservadoras Margaret Thatcher (1979-1990) e Theresa May (2016-2019).

A maioria dos militantes do Partido Conservador britânico escolheu como sua nova líder Elizabeth Truss, numa votação cujo resultado foi anunciado ao fim da manhã desta segunda-feira. A actual ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido derrotou Rishi Sunak — ex-ministro das Finanças e único rival de Truss na última ronda de votações —, e sucede no cargo a Boris Johnson.