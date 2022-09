Em família: em terra ou no céu, ordem para voar e abrir a porta ao Outono

FESTIVAL

Festival Internacional Balões de Ar Quente

24 e 25 de Setembro

“Queres que te leve ao céu?” O convite vem assinado pela Publibalão e pelo clube de balonismo Alentejo sem Fronteiras, que organizam mais uma edição, a 25.ª, do FIBAQ - Festival Internacional Balões de Ar Quente.

Desta vez, é em Oeiras que se soltam as amarras. Sábado e domingo, a Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal é adornada com balões de ar quente e serve de cenário a baptismos de voo cativo (das 8h às 10h e das 18h às 20h), actividades lúdicas para toda a família no espaço FIBAQ Village (das 10h às 18h) e ao espectáculo nocturno Night Glow, que junta no mesmo cesto luz, som e cor (das 20h às 22h). A entrada é livre.

ARTES

M.A.R. - Mostra de Artes de Rua

22 a 24 de Setembro

Com cerca de uma centena de artistas de cinco países e muitas artes a cruzar-se no caminho, a quarta edição do festival leva a Sines “algumas das mais conceituadas companhias de teatro e circo contemporâneo internacionais”.

Organizado pelo Teatro do Mar com o apoio da autarquia, o programa passeia-se por espectáculos, percursos, intervenções de arte urbana, fanfarras ambulantes, estátuas vivas, acrobatas, palhaços, concertos e actividades para crianças. Tudo com entrada livre e rota definida aqui.

FESTAS

Jornadas Europeias do Património 2022

23 a 25 de Setembro

Uma caminhada nas margens do rio Neiva, uma visita à Estação de São Bento, Um Passeio pela Água em Coimbra, as histórias subterrâneas das Galerias Romanas da baixa lisboeta, a tradição vidreira da Marinha Grande… No que toca a fazer a festa ao património cultural, são várias as coordenadas a seguir nos próximos dias.

No mapa, a par da entrada gratuita nos museus e monumentos tutelados pela Direcção-Geral do Património Cultural, estão mais de 500 actividades, de Norte a Sul do país. Todas trazem ao peito a bandeira do Património Sustentável, que dá o tom ao programa deste ano.

Festa do Outono

24 e 25 de Setembro

No Parque de Serralves (Porto), a tradição do equinócio volta a cumprir-se. Durante dois dias, a Festa do Outono estende a manta aos costumes antigos, ligando o cenário contemporâneo à terra.

Entre as dezenas de actividades alinhadas, é possível, por exemplo, aprender a fiar lã, trabalhar o feltro, criar objectos de cestaria em vime, assistir a sessões de cinema, ver espectáculos de teatro, circo e marionetas, visitar A Arte dos Cogumelos, moldar peças de barro, pintar azulejos, explorar a biodiversidade do parque, construir eco brinquedos, interagir com os animais da quinta, passear pelo mercado e espreitar a feira de design.

Tudo entre as 10h e as 19h, com acesso gratuito e entrada pelos portões da Avenida Marechal Gomes da Costa e da Rua Bartolomeu Velho, n.º 141.

Feira Medieval de Palmela

23 a 25 de Setembro

A vila torna a regressar à época medieval, desta vez tendo como tema os Mesteirais e Outras Gentes na Palmela do Séc. XII. Pelo castelo e centro histórico andam cenas do quotidiano de então, inspiradas nas paisagens documentadas nos forais dos Mouros Forros (1170) e de Palmela (1185), e representadas por artesãos, oficinas, danças, cortejos, falcoaria, torneios de cavaleiros, espectáculos, passeios e gastronomia.

A feira está aberta sexta das 17h às 24h; sábado, das 14h às 24h; e domingo, das 14h às 23h. A entrada diária custa 3€ (6€ pelos três dias), sendo gratuita para crianças até aos 12 anos. O cartaz completo pode ser consultado aqui.

De Portas Abertas

23 e 24 de Setembro

Com tudo a postos para celebrar Um Chão Comum que norteia a nova temporada, o Centro Cultural de Belém (Lisboa) abre portas à comunidade. Durante dois dias, dá-se a conhecer por dentro e por fora com uma série de actividades, na sua maioria gratuitas.

Entre as 11h e as 21h, há visitas guiadas, peddy papers, poesia, aulas de forró e de skate, uma exposição de cartazes, ensaios abertos do concerto de Ana Sofia Varela e do espectáculo Deste Mundo e do Outro de Olga Roriz, mercados “verdes” e, cereja no topo do bolo, um concerto no jardim com a Andaluzia de Sean Riley & The Legendary Tigerman.

TEATRO

A Viagem de Sophia

23 e 24 de Setembro

O conto A Viagem, escrito por Sophia de Mello Breyner Andresen, serve de base à criação da companhia S.A. Marionetas - Teatro & Bonecos. Uma viagem repleta de “deambulações poéticas por um lugar em constante mutação”, que conta com encenação e manipulação de José Gil, Natacha Costa Pereira e Sofia Olivença Vinagre. Para ver sexta (às 15h) e sábado (às 21h), no Teatro Lethes de Faro. Os bilhetes custam 10€ (7,50€ para crianças).

Foto A Caminhada dos Elefantes Filipe Ferreira

A Caminhada dos Elefantes

25 de Setembro

“Quando o homem morre, os elefantes fazem uma caminhada misteriosa a sua casa, para lhe prestar uma última homenagem: não era um homem qualquer, era um deles.”

A visão da vida e da morte é assim contada às crianças, através de uma caminhada para uma despedida, entre uma manada de elefantes, revelada por Miguel Fragata e Inês Barahona, numa reflexão que põe a nu o mistério do fim. Construído para contrariar a infantilização e a efabulação do tema, o espectáculo apresenta conceitos e ideias sobre a morte, dando também espaço à análise, exploração e compreensão por parte das crianças. Domingo, às 18h, no Teatro Miguel Franco, em Leiria. Os bilhetes custam 3,50€.

RAPunzel - Talvez Musical

25 de Setembro

Apoiada no clássico dos irmãos Grimm, em torno de uma Rapunzel de longos cabelos, enclausurada numa torre alta, a criação da Byfurcação Teatro serve-se de novos sons e ritmos para levar a palco “uma estória em rap ou um rap a contar a estória”, descreve a companhia. Encenada e musicada por Paulo Cintrão e dirigida a maiores de três anos, a peça é apresentada no Jardim Botânico Tropical, em Belém (Lisboa), domingo, às 11h e às 16h. Os bilhetes custam 10€ (8€ até aos 12 anos).

MÚSICA

Concertos Promenade 2.0: Carmen de Bizet

25 de Setembro

Estreada em 1875 em Paris, a mais famosa ópera de Georges Bizet dá o tom às pautas deste concerto pedagógico, o primeiro da nova temporada do Coliseu Porto Ageas.

Interpretada pela Orquestra Sinfónica Ensemble, sob a direcção do maestro Cesário Costa, a sessão conta com os comentários do musicólogo Jorge Castro Ribeiro e o cenário multimédia criado por Sara Botelho. Domingo, às 11h, com bilhetes de 8€ a 14€.