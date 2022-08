Ana Colaço sobre a exploração do mar profundo: “É importante conhecermos antes de agir”

No oitavo episódio do podcast Azul , ouvimos Ana Colaço, bióloga do centro Okeanos, da Universidade dos Açores. Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

No sétimo episódio do podcast Azul, a convidada é Ana Colaço, bióloga do instituto de investigação Okeanos (antes conhecido por Departamento de Oceanografia e Pescas), da Universidade dos Açores. É especialista em ecologia do mar profundo e participou já em dezenas de campanhas oceanográficas – em algumas delas mergulhou até lá a baixo nos submersíveis Alvin (de França) e Nautile (dos Estados Unidos), noutras trabalhou com robôs submarinos operados de forma remota ligados por cabo a navios.

A sua principal área de investigação centra-se nas fontes hidrotermais de profundidade, zonas em que do interior da Terra vem água quente carregada de minerais, que se vão acumulando e formam chaminés no fundo do mar. À volta destas fontes vivem formas de vida que não dependem da luz solar.

Foto A bióloga Ana Colaço com garrafas de amostras de água num veículo submarino operado remotamente DR

Ana Colaço fala-nos de fontes hidrotermais e também, entre outras coisas, de como o oceano é um regulador do clima e do que lhe estamos a fazer ao lançarmos dióxido de carbono para a atmosfera e aquecermos o planeta. É com paixão que nos descreve o oceano profundo, um “lugar estranho”, com criaturas estranhas, que importa conhecer e proteger. “É mágico!”

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

