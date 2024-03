Podcast Azul. Nota para o novo governo: o oceano é o maior aliado contra as alterações climáticas

No dia em que são conhecidos os novos rostos do Governo, o Azul ouviu Ana Matias, coordenadora para a área do Clima da organização não-governamental Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação, para conhecer mais sobre quais devem ser as prioridades em matéria de ambiente e conservação da natureza.

“A crise climática não está à porta, já está dentro das nossas casas”, recorda a ambientalista, notando que a conservação dos oceanos está intimamente ligada ao combate às alterações climáticas. “O oceano é o maior aliado que nós temos contra as alterações climáticas e é por isso que nós queremos continuar a trazê-lo para o centro da discussão”.

Entre as prioridades, estão a aprovação da lei que cria a Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas. A Sciaena defende que seja adoptada uma moratória nacional à mineração em mar profundo, uma “actividade industrial emergente (...) que não tem lugar num país como Portugal, que depende tanto do bom estado deste ecossistema”. Uma medida relativamente fácil de implementar seria ainda a ratificação do Tratado do Alto Mar, aprovado no ano passado, do qual Portugal poderá ser o primeiro país na União Europeia a fazê-lo.

As ONG de Ambiente vêm há muito tempo alertar para a importância de um reforço da dotação do IPMA e de outros centros de investigação com recursos humanos e financeiros, para “garantir a base de conhecimento e de informação que é necessária à gestão pública dos recursos marinhos”. Entre os apelos das ONG está ainda a implementação de uma estratégia de transição para uma pesca de baixo impacto, apostando-se também na monitorização e no controlo da pesca e actividades marítimas.

A conversa navega ainda pelo cruzamento do ambiente com a economia, os equilíbrios necessários para a transição energética e ainda as prioridades do movimento pela justiça climática em Portugal, que se reúne num encontro entre 5 e 7 de Abril.

O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, apresentou nesta quinta-feira ao Presidente da República os nomes dos ministros do Governo AD, coligação PSD-CDS que venceu as eleições legislativas de 10 de Março. Maria da Graça Carvalho é quem ficará à frente do Ministério do Ambiente e Energia. A eurodeputada com trabalho feito na área da energia que regressa às lides ministeriais, depois de ter sido ministra da Ciência de Durão Barroso e Santana Lopes.

