Podcast Azul. Filipe Duarte Santos sobre a Lei de Bases do Clima

Neste episódio, ouvimos Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

A 1 de Fevereiro completou-se um ano da entrada em vigor da Lei de Bases do Clima, mas o que ainda está por completar são algumas medidas previstas para este primeiro ano da lei. Por exemplo, a criação de um Portal da Acção Climática, que deverá juntar num único sítio as informações que permitem a qualquer pessoa saber como está Portugal no seu caminho para a neutralidade carbónica.

Para nos falar sobre o impacto desta lei, neste episódio do podcast Azul o convidado é Filipe Duarte Santos, docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Afinal, onde pára a emergência climática?

