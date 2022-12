Podcast Azul: “Quando abrimos uma estrada, abrimos uma caixa de Pandora”

Neste episódio, falámos com o biólogo Fernando Ascensão sobre o impacto das estradas nas populações de animais e nas grandes florestas tropicais que ainda restam no planeta.

É possível construir sem destruir a natureza?

Neste episódio do podcast Azul, conversámos com Fernando Ascensão, biólogo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que estuda há décadas o impacto das estradas, quer a nível das populações animais, quer a nível do perigo para os ecossistemas importantes como a floresta amazónica ou as florestas tropicais africanas.

